Пенсионная реформа обойдется Налогово-таможенному департаменту в три миллиона евро
Когда вторая пенсионная ступень станет добровольной, то это обойдется Налогово-таможенному департаменту, согласно первоначальным оценкам, в три млн евро.
Когда вторая пенсионная ступень станет добровольной, то это обойдется Налогово-таможенному департаменту, согласно первоначальным оценкам, в три млн евро.
По словам представителя департамента, запланированные изменения в законодательстве повлекут за собой необходимость масштабных работ по разработке инфосистемы, которым сопутствуют большие расходы.
В текущем законопроекте также остались неясными несколько пунктов, связанных с резидентством. На практике возникает много ситуаций, когда резидентство человека меняется во время выплат по второй пенсионной ступени, или же человек к этому времени уже нерезидент.
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