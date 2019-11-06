06.11.2019, 16:50

Пенсионная реформа обойдется Налогово-таможенному департаменту в три миллиона евро


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Пенсионная реформа обойдется Налогово-таможенному департаменту в три миллиона евро
Foto: Madis Veltman

Когда вторая пенсионная ступень станет добровольной, то это обойдется Налогово-таможенному департаменту, согласно первоначальным оценкам, в три млн евро.

По словам представителя департамента, запланированные изменения в законодательстве повлекут за собой необходимость масштабных работ по разработке инфосистемы, которым сопутствуют большие расходы.

В текущем законопроекте также остались неясными несколько пунктов, связанных с резидентством. На практике возникает много ситуаций, когда резидентство человека меняется во время выплат по второй пенсионной ступени, или же человек к этому времени уже нерезидент.

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