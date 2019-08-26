Пенсионная реформа даст инкассо-фирмам доступ к накоплениям должников со второй ступени?

Таким образом, когда пенсионная реформа вступит в силу, у инкассо-фирм появится возможность получить доступ к этим оборотным средствам, накопленным на второй ступени, пишет Ärileht.

Министр социальных дел Танел Кийк ответил Ärileht, что вопрос вполне обоснован, но его пока невозможно прокомментировать по существу, так как Министерство финансов еще только начало составление законопроекта.

Он отметил, что в рабочей группе поднимался этот вопрос, поэтому данную тему нужно обсудить с точки зрения законодательства и согласовать перед принятием законопроекта. Анализы, необходимые для основы реформы, будут готовы лишь в сентябре.

А что же инкассо-фирмы — потирают уже руки в предвкушении?



Руководитель крупной инкассо-фирмы Julianus Inkasso Юла Маапалу не спешит подтверждать данную возможность, и вовсе заявил, что не уверен в том, что эта реформа полностью пройдет, потому что она "крайне недальновидна и плохой план".

"Наш бизнес-план является долгосрочным и мы не можем вкладываться в подобные случайные темы, принимая инвестиционные решения. Это случайный случай в том понимании, что в своем бизнесе мы учитываем среду на 10+ лет и мы никогда не можем предвидеть, кому какая идея внезапно придет в голову", — объяснил Маапалу.

Он добавил, что не уверен в том, что вторая ступень пенсионного фонда, где сейчас накоплено 4,5 миллиарда евро, будет отменена. "Если же эти 4,5 миллиарда сделают доступными на рынке, то найдутся намного более крупные заинтересованные стороны, чем инкассо-фирмы", — считает Маапалу.