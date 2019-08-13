Пенсионная реформа будет комплексной, освободившиеся средства пойдут на повышение пенсий

"Обсуждение продолжалось более трех часов. Коалиция пришла к соглашению провести пенсионную реформу одним законопроектом, а не двумя", — сказал министр социальных дел Танел Кийк (Центристская партия).

Он добавил, что реформа затрагивает много налоговых и юридических вопросов, поэтому к разработке законопроекта привлекут не только Министерства социальных дел и финансов, но и юстиции.

Министр финансов Мартин Хельме отметил, что для коалиции важно принять комплексную реформу, чтобы людям было легче в ней разобраться: "Мы все придерживаемся мнения, что мы должны это сделать сразу, потому что людям нужно понять условия [реформы] и разобраться в том, какой будет пенсионная система после ее проведения, чтобы сделать собственный выбор. Иначе они бы просто шагнули со своими решениями в неизвестность".