13.08.2019, 12:13

Пенсионная реформа будет комплексной, освободившиеся средства пойдут на повышение пенсий

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

Планируемая правительством пенсионная реформа будет реализована в виде единого закона, который будет регулировать как добровольный выход из второй пенсионной ступени, так и выплату накопленных в ней средств, а освободившиеся в результате реформы деньги используют для внеочередного повышения пенсий, сообщили ERR представители Центристской партии, EKRE и Isamaa по итогам прошедших накануне переговоров.

"Обсуждение продолжалось более трех часов. Коалиция пришла к соглашению провести пенсионную реформу одним законопроектом, а не двумя", — сказал министр социальных дел Танел Кийк (Центристская партия).

Он добавил, что реформа затрагивает много налоговых и юридических вопросов, поэтому к разработке законопроекта привлекут не только Министерства социальных дел и финансов, но и юстиции.

Министр финансов Мартин Хельме отметил, что для коалиции важно принять комплексную реформу, чтобы людям было легче в ней разобраться: "Мы все придерживаемся мнения, что мы должны это сделать сразу, потому что людям нужно понять условия [реформы] и разобраться в том, какой будет пенсионная система после ее проведения, чтобы сделать собственный выбор. Иначе они бы просто шагнули со своими решениями в неизвестность".

"Мы стремимся к принятию закона уже в осеннюю сессию [Рийгикогу], что означало бы, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Это не означает, что прямо с 1 января 2020 года можно будет выйти из второй ступени. Для этого требуется определенная техническая подготовка, ИТ-решения. Но в течение следующего года у людей должна появиться возможность начать подавать заявления на выход из второй ступени или приостановку платежей в нее. А потом недалеко и до момента, когда накопленные деньги будут выплачены", — добавил министр финансов.

По словам председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, выплаты из второй ступени должны начаться максимум в течение двух лет: "В законе мы пропишем это таким образом, что реальные сроки будут для большинства людей короче. Постараемся сделать как можно более короткие сроки вступления в силу, но ясно, что за один день, например, с 1 января 2020 года, это не произойдет. Это невозможно".

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