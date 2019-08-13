Пенсионная реформа будет комплексной, освободившиеся средства пойдут на повышение пенсий(13)
Планируемая правительством пенсионная реформа будет реализована в виде единого закона, который будет регулировать как добровольный выход из второй пенсионной ступени, так и выплату накопленных в ней средств, а освободившиеся в результате реформы деньги используют для внеочередного повышения пенсий, сообщили ERR представители Центристской партии, EKRE и Isamaa по итогам прошедших накануне переговоров.
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