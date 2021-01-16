Пенсионеры возмущены: власти Вильянди потратили 50 000 на скандальный памятник Яаку Йоале, а теперь подняли аренду квартир на треть

В октябре вильяндиским съемщикам принадлежащих городу квартир в доме по адресу Рийа, 38 пришло извещение — с нового года повышается квартплата, примерно на 30%. То есть за квартиры площадью 47-56 квадратных метров придется платить не 150, а уже порядка 200 евро. Повышение расценок коснулось не только этого дома, но и всех других квартир, принадлежащих городу (муниципальное жильё), а также социальных квартир.

Один из жителей вышеуказанного дома (по понятным причинам пожелавший остаться анонимным) сказал Eesti Ekspress, что городские власти поставили квартиросъемщиков перед фактом: подписывайте договор с новыми ценами или — до свидания! Это приведет живущих на пенсию стариков (среди них есть и так называемые вынужденные квартиросъемщики) на уровень бедности.

Решение города окончательное. "Уровень планы не менялся с 2016 года, и выросшая плата не превышает рыночную цену", — говорится в полученном арендаторами извещении.

"Я искренне и глубоко убежден, что решение повысить аренду было правильным", — говорит вице-мэр Калви Мяртин. И объясняет логику этого решения: таких арендаторов муниципальных квартир в городе 15-20, а в целом на рынке съемного жилья — тысячи арендаторов. Что ответить последним, когда они спрашивают — почему они тоже не могут снимать квартиру по низкой "городской" цене? "Городские" цены несправедливы по отношению к обычным квартиросъемщикам.

Мяртин также считает, что город не должен иметь на балансе эти муниципальные квартиры, которые жильцы по различным причинам не приватизировали и исторически живут за более низкую плату. А нуждающимся в помощи (в том числе пенсионерам) город предлагает ходатайствовать о прожиточном пособии.

Однако в свете недавнего скандала, когда город установил за 50 000 евро скульптуру Яака Йоалы, которую теперь придется убрать, квартиросъемщики муниципального жилья чувствуют себя обманутыми.

Но Мяртин подчеркивает, что повышение расценок не связано с необходимостью пополнить городскую казну, а "лишь с тем, чтобы положить конец несправедливой ситуации на рынке арендного жилья". Вице-мэр теперь считает, что в будущем цены лучше повышать каждый год, а не так резко, как это получается при повышении раз в пятилетку.