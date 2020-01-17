Пенсионеров, желающих получить пакет помощи от Мустамяэ, оказалось намного больше, чем ожидалось

«Исходя из аналогичного опыта в других районах, мы рассчитывали на 500-700 потенциальных желающих, но уже в первый день зарегистрировалось 400 человек. На сегодняшний день поступило 1503 заявления, – сказал Лаури Лаатс, старейшина района Мустамяэ. – В настоящее время проводится проверка, чтобы убедиться, что заявители соответствуют установленным критериям. Пакеты уже комплектуются, их доставка на дом произведется в течение февраля, еще до Дня независимости Эстонской Республики».

Лаатс подчеркнул важность роли добровольцев в развозке пакетов помощи. «Я очень рад, что на помощь районной управе пришло много добровольцев, особенно молодых людей, готовых помочь доставить пакеты помощи пожилым людям. Мы сделаем все возможное, чтобы все пакеты были доставлены как можно скорее».

«С одной стороны, я рад, что инициатива района получила такой большой отклик, но с другой стороны, это свидетельствует о том, что пожилые люди нуждаются в дополнительной поддержке. Это факт, что одинокому пожилому человеку нелегко сводить концы с концами, – сказал Лаатс, – безусловно, мы подумаем, какую еще поддержку мы можем предложить в будущем».

Пакет помощи района Мустамяэ содержит набор предметов первой необходимости и продуктов питания. Право на получение пакета помощи имеется у одинокого пожилого человека, который по данным регистра народонаселения проживает в районе Мустамяэ, и пенсия которого составляет менее 540 евро.