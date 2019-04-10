Пенсионер: статьи о нехватке рабсилы проплачены работодателями. Ветер же дует в паруса EKRE

Если думаете, что на этом история кончается, — ошибаетесь. Эта одна из крупнейших столичных таксофирм решила, что надо бы оптимизировать налоги. Нашли вполне легальное решение. Всех таксистов обязали стать FIE. Так, предприятие таксоизвоза стало фирмой, сдающей авто в аренду. Точнее: предприятием, сдающим в аренду автомобили, оснащенные приборами и эмблемами.
И их больше не интересует, сколько часов сидят за рулем водители. Главное, так сказать, чтобы капали бабки, и не было никакой ответственности. Налоги же теперь должны платить сами таксисты.
Это — европейский рынок труда в современной Эстонии, который по сути является добровольным рабством.
Куда смотрит Трудовая инспекция — я не знаю. В любом случае, ясно не туда, где надо узреть, придерживаются ли Трудового законодательства. И что им контролировать, если таксисты — частники. Чистая схема JOKK.
Напомню, что в СМИ также писалось не раз, что работники перерабатывают, и в каком количестве. Едва ли они это делают добровольно. Скорее же, стоя перед выбором: или перерабатывать, или искать новое рабочее место.
В один момент мне все же удалось найти себе новую работу. В сфере предпринимательства. Позже выяснилось: для заполнения дыры — владелец три месяца загорает на Средиземном море. Я был принят на работу именно исполнительным директором, а по прибытии владельца выяснилось, что ежедневно на работе — два исполнительных. Не самый удачный вариант. И вышло так, что по экономическим, так сказать, причинам, меня пришлось сократить. Несмотря на решение Комиссии по трудовым спорам, предприниматель до сих пор не выплатил все и в полном объеме.
После этого начал заново искать работу. Искал — а тут и пенсия наступила.
В свете всего вышесказанного можно даже удивиться, отчего же EKRE на выборах получила 19 мест. Если на рынке труда все будет продолжаться так, как продолжается, на следующих выборах их будет 40.
Либеральная демократия тем и хороша, что не устанавливает границ для жадности предпринимателей, и средства для ее реализации не выбираются. Конечно, выбор средств формально ограничен, однако, никто этого не контролирует.
Также и при социализме, когда во имя идеи все средства хороши.