10.04.2019, 10:58

Пенсионер: статьи о нехватке рабсилы проплачены работодателями. Ветер же дует в паруса EKRE

 (84)
Читатель Delfi
Читатель Delfi
EST 22
Mart Helme
Mart HelmeFoto: Rauno_Volmar

На следующих выборах урожай голосов EKRE будет уже 40 мест, если ситуация на рынке труда Эстонии не изменится, считает новоиспеченный пенсионер. Он рассказал Ärileht свою историю и пожелал остаться анонимным.

Впервые я остался без работы в 2013 году в возрасте 58 лет. Слушая нынешние разговоры о нехватке рабочей силы, я просто горько вздыхаю. Нет у нас нехватки рабочей силы! То, что пишут об этом в СМИ — проплаченная работодателями пропаганда для оправдания ввоза зарубежной рабочей силы. Зарубежные работники не требуют условий, не требуют придерживаться правил безопасности, готовы пахать по 12 часов и получать за это сравнительно низкую плату.

Я окончил ТУ по специальности ”психология”. 12 лет работал в системе образования, 12 — местного самоуправления. Родной язык эстонский. Также и устно, и письменно владею русским и английским, говорю на финском. Годами управлял разными международными проектами, организовывал мероприятия. С таким опытом и языками, мне думалось, поиск работы проблемой не является.

Уже тогда говорили, мол, работодателям не хватает опытных работников с языками. Я несколько раз подавал заявки на должности в министерства, куда требовались управляющие проектами. Предлагал себя и на места, требующие более низкой квалификации. В течение года результат один: в лучшем случае — вежливый отказ, но чаще — просто тишина.

После года бесплодных поисков я осел в Таллинне в одной таксофирме. За рулем. Причина проста: на 50 евро в месяц не прожить. Но и там было все непросто. Смены — по 12 часов, и чтобы после вычета фирмы что-то оставалось похожее на зарплату, приходилось делать по 20 смен в месяц.

Неудивительно, что таксисты засыпают за рулем. Некоторые и вовсе живут за рулем, дабы как-то материально справляться.

Если думаете, что на этом история кончается, — ошибаетесь. Эта одна из крупнейших столичных таксофирм решила, что надо бы оптимизировать налоги. Нашли вполне легальное решение. Всех таксистов обязали стать FIE. Так, предприятие таксоизвоза стало фирмой, сдающей авто в аренду. Точнее: предприятием, сдающим в аренду автомобили, оснащенные приборами и эмблемами.

И их больше не интересует, сколько часов сидят за рулем водители. Главное, так сказать, чтобы капали бабки, и не было никакой ответственности. Налоги же теперь должны платить сами таксисты.

Это — европейский рынок труда в современной Эстонии, который по сути является добровольным рабством.

Куда смотрит Трудовая инспекция — я не знаю. В любом случае, ясно не туда, где надо узреть, придерживаются ли Трудового законодательства. И что им контролировать, если таксисты — частники. Чистая схема JOKK.

Напомню, что в СМИ также писалось не раз, что работники перерабатывают, и в каком количестве. Едва ли они это делают добровольно. Скорее же, стоя перед выбором: или перерабатывать, или искать новое рабочее место.

В один момент мне все же удалось найти себе новую работу. В сфере предпринимательства. Позже выяснилось: для заполнения дыры — владелец три месяца загорает на Средиземном море. Я был принят на работу именно исполнительным директором, а по прибытии владельца выяснилось, что ежедневно на работе — два исполнительных. Не самый удачный вариант. И вышло так, что по экономическим, так сказать, причинам, меня пришлось сократить. Несмотря на решение Комиссии по трудовым спорам, предприниматель до сих пор не выплатил все и в полном объеме.

После этого начал заново искать работу. Искал — а тут и пенсия наступила.

В свете всего вышесказанного можно даже удивиться, отчего же EKRE на выборах получила 19 мест. Если на рынке труда все будет продолжаться так, как продолжается, на следующих выборах их будет 40.

ТОП

Либеральная демократия тем и хороша, что не устанавливает границ для жадности предпринимателей, и средства для ее реализации не выбираются. Конечно, выбор средств формально ограничен, однако, никто этого не контролирует.

Также и при социализме, когда во имя идеи все средства хороши.

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