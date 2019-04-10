Пенсионер: статьи о нехватке рабсилы проплачены работодателями. Ветер же дует в паруса EKRE

Впервые я остался без работы в 2013 году в возрасте 58 лет. Слушая нынешние разговоры о нехватке рабочей силы, я просто горько вздыхаю. Нет у нас нехватки рабочей силы! То, что пишут об этом в СМИ — проплаченная работодателями пропаганда для оправдания ввоза зарубежной рабочей силы. Зарубежные работники не требуют условий, не требуют придерживаться правил безопасности, готовы пахать по 12 часов и получать за это сравнительно низкую плату.

Я окончил ТУ по специальности ”психология”. 12 лет работал в системе образования, 12 — местного самоуправления. Родной язык эстонский. Также и устно, и письменно владею русским и английским, говорю на финском. Годами управлял разными международными проектами, организовывал мероприятия. С таким опытом и языками, мне думалось, поиск работы проблемой не является.

Уже тогда говорили, мол, работодателям не хватает опытных работников с языками. Я несколько раз подавал заявки на должности в министерства, куда требовались управляющие проектами. Предлагал себя и на места, требующие более низкой квалификации. В течение года результат один: в лучшем случае — вежливый отказ, но чаще — просто тишина.

После года бесплодных поисков я осел в Таллинне в одной таксофирме. За рулем. Причина проста: на 50 евро в месяц не прожить. Но и там было все непросто. Смены — по 12 часов, и чтобы после вычета фирмы что-то оставалось похожее на зарплату, приходилось делать по 20 смен в месяц.

Неудивительно, что таксисты засыпают за рулем. Некоторые и вовсе живут за рулем, дабы как-то материально справляться.