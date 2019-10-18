Пеэтер Эрнитс требует отставки руководства продовольственного департамента. По его словам, листерия обнаружена и в продукции других фирм

Политик утверждает, что за ”уничтожением” рыбного производства M.V.Wool стоят интересы другого ”рыбного короля” Индреа Касела.

Департамент, по словам Эрнитса, в этой истории играет роль ”полезного идиота”. Он пишет, что пробы на листерию были положительными и у других производителей, но департамент об этом почему-то молчит.

Издание связалось с Эрнитсом и он подтвердил высказанную в соцсетях позицию. Он сказал, что основывается на исследованиях, проведенных в лаборатории Департамента здоровья по заказу M.V.Wool.