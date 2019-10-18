Пеэтер Эрнитс требует отставки руководства продовольственного департамента. По его словам, листерия обнаружена и в продукции других фирм(1)
Сегодня депутат Пеэтер Эрнитс опубликовал в Facebook пост, в котором требует отставки руководителей Ветеринарно-продовольственного департамента, пишет Maaleht.
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