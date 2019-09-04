Печальная статистика: жители Эстонии страхуют свой автомобиль, а не жизнь

Статистика сектора страхования показывает, что жители Эстонии прежде всего страхуют свой автомобиль, и только потом думают о страховании жизни. Если по состоянию на июнь 2019 года в той или иной степени свою жизнь застраховали более 142 000 человек, то транспортное средство застраховано у более чем 451 000 человек.
Исследование безопасности в Балтийских странах, проведенное этим летом страховым обществом ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS, показало, что менее чем половина жителей Эстонии боятся как несчастного случая, который может произойти с ними самими, так и того, что их автомобиль попадет в дорожно-транспортное происшествие.
”В том, как люди чувствуют опасность и в связанной с этим модели поведения наблюдается некоторая разрозненность, потому что несмотря на одинаковые опасения, в три раза больше людей страхуют автомобиль, чем свою жизнь. Также люди не страхуют свои доходы, которые в случае серьезной болезни или несчастного случая могут заметно снизиться”, сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.
По сравнению с несчастными случаями, в прошлом году в 19 раз больше людей умерло от каких-либо болезней — в основном связанных с нарушением кровообращения или по причине злокачественных опухолей. ”Таким образом, по сути у трети населения нет сбережений, при помощи которых семья могла бы справиться, если, например, один из кормильцев тяжело заболеет, станет нетрудоспособным или умрет”, добавила Уусма.
Согласно статистике, вследствие несчастных случаев в 2018 году в Эстонии умерло 821 человек. Самой распространенной причиной несчастного случая было не дорожно-транспортное происшествие, а отравление и самоубийство. От отравлений в прошлом году умерло 287 человек, и 196 человек покончили жизнь самоубийством. Вследствие дорожно-транспортных происшествий скончалось 83 человека.
По словам Уусма, от болезней умирают не только пожилые люди. В 2018 году страховое общество ERGO выплатило своим клиентам по страхованию жизни около 200 000 евро. Самый молодой клиент, скончавшийся вследствие болезни, был в возрасте 30 лет. ”Прискорбно, что люди считают естественным страховать свой автомобиль и жилье, и не особо придают значение страхованию рисков, связанных со своим здоровьем и доходом. Думать об этом следует молодым и здоровым, и что самое главное — вместе с имуществом, нужно ценить и себя самих”, сказала Уусма.
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