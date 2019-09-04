Печальная статистика: жители Эстонии страхуют свой автомобиль, а не жизнь

Исследование безопасности в Балтийских странах, проведенное этим летом страховым обществом ERGO и латвийской исследовательской фирмой SKDS, показало, что менее чем половина жителей Эстонии боятся как несчастного случая, который может произойти с ними самими, так и того, что их автомобиль попадет в дорожно-транспортное происшествие.

”В том, как люди чувствуют опасность и в связанной с этим модели поведения наблюдается некоторая разрозненность, потому что несмотря на одинаковые опасения, в три раза больше людей страхуют автомобиль, чем свою жизнь. Также люди не страхуют свои доходы, которые в случае серьезной болезни или несчастного случая могут заметно снизиться”, сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма.

По сравнению с несчастными случаями, в прошлом году в 19 раз больше людей умерло от каких-либо болезней — в основном связанных с нарушением кровообращения или по причине злокачественных опухолей. ”Таким образом, по сути у трети населения нет сбережений, при помощи которых семья могла бы справиться, если, например, один из кормильцев тяжело заболеет, станет нетрудоспособным или умрет”, добавила Уусма.

Согласно статистике, вследствие несчастных случаев в 2018 году в Эстонии умерло 821 человек. Самой распространенной причиной несчастного случая было не дорожно-транспортное происшествие, а отравление и самоубийство. От отравлений в прошлом году умерло 287 человек, и 196 человек покончили жизнь самоубийством. Вследствие дорожно-транспортных происшествий скончалось 83 человека.