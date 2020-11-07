Партия Реформ провела встречу с русскоязычными предпринимателями Эстонии

Встречу торжественно открыл победитель конкурса самых быстрорастущих предприятий Эстонии ”ТОП Газелей 2020” и лидер оппозиции Маарду Николай Дегтяренко: ”Благополучие эстонского народа зависит от предпринимательской среды, но до сих пор русскоязычные предприниматели оставались в роли детей-сирот в общении с политической элитой Эстонии”.

”Экспертные оценки специалистов позволят нам получить реальное представление о перспективах экономики страны, потому что нынешнее правительство во главе с центристами занято только выдуванием ”мыльных пузырей” мнимых достижений, созданием 3D-иллюзий, наращиванием госдолга и разгромом пенсионной системы. Кредиты со стороны коалиции раздаются только ”своим”. Так быть не должно. Уверен, что эксперты Партии Реформ смогут противопоставить этому бедламу в Доме Стенбока здравые рассуждения и конкретные предложения по спасению экономики Эстонии!”, — подчеркнул Дегтяренко.

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”Политика банков ужесточилась: счета закрываются, кредиты получить практически невозможно. Страдают и предприниматели, и банки. В результате тормозится развитие экономики в целом”, — сказал член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутть.

”Однако бизнес и банки должны между собой взаимодействовать. Государство, по идее, могло бы стать посредником между предпринимателями и банками: с одной стороны, не наказывать банки за малейшие недочёты, а с другой — способствовать тому, чтобы у предпринимателей была возможность получить кредит от банков. Мы знаем, что в отличие от столицы и других больших городов, ценность залогов на периферии намного ниже. И здесь на помощь может прийти Kredex, который в той или иной степени компенсирует недостающую стоимость залогов, что, в свою очередь, положительно повлияет на решение банков о выдаче кредита”.

В ходе встречи с вице-спикером Рийгикогу Сиймом Калласом и депутатом Рийгикогу Андресом Суттем обсуждались актуальные вопросы экономики в контексте коронакризиса, изменения в налоговой системе, поддержка малого и среднего бизнеса, ужесточение политики банков при работе с клиентами.