Пароль не нужен! Клиенты Swedbank теперь могут подтверждать платежи в интернет-банке на компьютере еще одним способом

До этого клиенты могли пользоваться биометрической идентификацией личности и при платежах до 100 евро в мобильном приложении. Возможность входить в интернет-банк с использованием биометрии Swedbank открыл в октябре. Теперь добавилась возможность с помощью биометрии подтверждать платежи до 100 евро в компьютере.

Чтобы использовать биометрию в интернет-банке на компьютере, пользователь должен ввести данные для входа в интернет-банк и выбрать для идентификации личности вкладку ”Биометрия”. После этого необходимо выполнить идентификацию личности на мобильном телефоне с помощью приложения Swedbank, аналогично Smart-ID или Mobiil-ID, но с использованием распознавания лица или отпечатка пальца.

”Биометрия позволяет пользователям выполнять повседневные банковские операции, включая вход в учётную запись и просмотр остатка счёта, без необходимости использования дополнительных инструментов входа (таких как Smart-ID, Mobiil-ID или PIN-калькулятор). Пользователи также могут подтверждать платежи на сумму до 100 евро десять раз подряд с помощью биометрического входа. Биометрическая идентификация упрощает для наших клиентов вход в интернет-банк и позволяет им выбирать из более широкого спектра различных методов входа. Это быстрый и безопасный способ выполнять ежедневные операции через интернет без необходимости запоминать или использовать пароли”, — сказала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Данные Swedbank показывают, что примерно половина всех клиентов банка в Эстонии для входа в приложение Swedbank в основном используют биометрическую идентификацию.

”Благодаря добавлению опции биометрического входа, у наших клиентов теперь есть больше возможностей при входе в интернет-банк на своём компьютере”, — прокомментировала Раагметс.

”Мы рекомендуем людям поддерживать как минимум два активных метода входа, чтобы всегда можно было легко получить доступ к своему банковскому счёту”.

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