Парламентская комиссия: Мартин Хельме не понимает, что его деятельность вредит Эстонии

”Важную роль в борьбе с отмыванием денег играет принятый Рийгикогу в июне Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Но сегодня участники заседания обсудили, как именно был заключен договор с адвокатским бюро, которое начнет представлять интересы Эстонии в международных расследованиях, связанных с отмыванием денег, — сказал председатель финансовой комиссии Айвар Кокк. — Министр сообщил, что выбранное адвокатское бюро заверило, что, представляя интересы Эстонии, оно не создает конфликта интересов. Но если выяснится, что конфликт интересов все же существует, дальнейшее сотрудничество — под вопросом”.

Также, по словам председателя комиссии, министр сообщил комиссии, что несмотря на то, что Луис Фри покинул бюро, в вопросах защиты интересов Эстонии он будет выступать консультантом.

”Министр финансов отказывается понимать проблемы, которые возникают в связи с поиском партнера и заключением договора. По его мнению, это — политический вопрос, а также возможность напасть на политических оппонентов. Он не понимает, что такая деятельность вредит интересам Эстонии”, — сказала заместитель председателя комиссии Марис Лаури.

Представители Министерства финансов также представили комиссии обзор состояния экономики Эстонии, поступления налогов, бюджета и экономических мер дополнительного бюджета, а также предоставили информацию о программе Европейского союза по восстановлению экономики и многолетнем финансовом плане.