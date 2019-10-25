Парламентская группа в поддержку профсоюзов: минималка должна вырасти до 600 евро

По оценке группы, работодатели решили не выполнять достигнутой в позапрошлом году договоренности, согласно которой минимальная зарплата не должна быть ниже 40% от прогнозируемой средней зарплаты. Залогом успешности Эстонии должен быть профессионализм ее работников, а не дешевая иностранная рабочая сила. Любой труд, будь то работа уборщицы, руководителя предприятия, продавца или бухгалтера, механика или официанта, должен оплачиваться.

Минимальная зарплата должна обеспечивать возможность жить достойно, а не считать каждый цент. Если человек вынужден заботиться лишь о том, как оплатить счета за квартиру, прокормить детей и при этом он лишен досуга, нормального отпуска и каждый день вынужден себе отказывать в чем-то важном, то ни о каком профессиональном росте и самореализации не может идти и речи. На столь маленькие деньги невозможно нормально жить. Поэтому достойная оплата труда работников – обязанность каждого предприятия. Нельзя забывать о том, что при низких зарплатах уровень потребления тоже низкий, соответственно и в экономике не стоит ждать оживления.