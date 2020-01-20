Парламент занялся решением проблем рыбаков Чудского озера

По словам председателя комиссии по сельской жизни Тармо Тамма, цель изменений — установить на Чудском озере годовые объемы вылова ряпушки и корюшки посредством ящичной мережи и мережи для вылова корюшки. Это позволит равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли. Также появится стабильность, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

”Изменения крайне важны для Чудского озера, где ловлей корюшки и ряпушки занимается более 30 предприятий и 100 рыбаков. Поправки позволяют предприятиям лучше распределять объемы вылова рыбы в течение сезона”, — сказал Тамм.

Он пояснил, что сезон вылова чудской корюшки теоретически длится один месяц. Вылов ряпушки разрешен с середины июня до середины августа. Если объемы улова установлены в зависимости от используемых снастей, то рыбак может быть уверен, что выловит необходимое количество рыбы (в зависимости от погодных условий и других факторов во время сезона ловли).

”Сектору крайне важна стабильность”, — подчеркнул Тамм. Он добавил, что поправки к правилам рыбной ловли на Чудском озере позволят ввести условия, схожие с теми, что были установлены в отношении вылова салаки посредством ящичной мережи в Пярнуском уезде. Там соответствующие ограничения на годовой улов действуют с 2014 года. Речь идет о системе индивидуальных квот со схожими принципами. Предприниматель получает конкретную квоту на снасть.

Поправки внесут дополнения в положения об организации рыбной ловли, что позволит установить на Чудском озере годовые объемы вылова ряпушки и корюшки для конкретной снасти.