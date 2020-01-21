Парламент сделал еще один шаг навстречу эстонским стартапам

”Правовая комиссия единогласно решила принять меры для улучшения предпринимательской среды в Эстонии и упростить привлечение иностранных инвестиций в стартапы”, — сказал председатель комиссии Яанус Карилайд. Он добавил, что направленные сегодня на первое чтение законопроекты преследуют одну и ту же цель. В ходе производства будет принято окончательное решение об их возможном объединении.

”Все государства соперничают друг с другом за капитал. Поэтому привлечение инвестиций необходимо максимально упростить. В то же время, необходимо признать, что при отмене нотариального заверения несколько пострадает правовая защищенность”, — сказал заместитель председателя комиссии Тоомас Кивимяги.

По его словам, в ходе производства по законопроектам также следует оценить, насколько возникшие у стартап-предприятий проблемы помогут решить удаленное нотариальное заверение и 3-е приложение E-notar, которые начнут действовать с первого февраля.

Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Коммерческий кодекс (отчуждение части) (117 SE) и инициированного правовой комиссией проекта закона о внесении изменений в Коммерческий кодекс, Закон о нотариальном удостоверении и Закон о нотариальной плате (101 SE) по планам пройдет на пленарном заседании Рийгикогу 28 января.