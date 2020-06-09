Парламент не поддержал предложение отменить по всей Эстонии плату за место в детском саду

После продлившегося почти полтора часа обсуждения законопроект большинством голосов был отклонен и изъят из парламентского производства, пишет RusERR со ссылкой утренние новости ETV+.

По подсчетам инициаторов законопроекта, в случае его принятия в Таллинне семья с одним ребенком сэкономила бы в год 855 евро, семья с двумя детьми — 1710 евро.

Госбюджету эта идея обошлась бы в 40 млн евро в год. У коалиционных депутатов в числе прочего были вопросы и относительно источника покрытия предложенных расходов.