Парламент не поддержал предложение отменить по всей Эстонии плату за место в детском саду(16)
Рийгикогу накануне не поддержал предложение оппозиционных соцдемов освободить родителей по всей стране от платы за место в детском саду.
Рийгикогу накануне не поддержал предложение оппозиционных соцдемов освободить родителей по всей стране от платы за место в детском саду.
После продлившегося почти полтора часа обсуждения законопроект большинством голосов был отклонен и изъят из парламентского производства, пишет RusERR со ссылкой утренние новости ETV+.
По подсчетам инициаторов законопроекта, в случае его принятия в Таллинне семья с одним ребенком сэкономила бы в год 855 евро, семья с двумя детьми — 1710 евро.
Госбюджету эта идея обошлась бы в 40 млн евро в год. У коалиционных депутатов в числе прочего были вопросы и относительно источника покрытия предложенных расходов.
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