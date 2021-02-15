Парламент назначил реформиста Юргена Лиги членом совета Банка Эстонии

За это решение проголосовали 69 депутатов Рийгикогу, против был один, воздержался тоже один.

В связи с назначением Андреса Сутта на пост министра предпринимательства и инфотехнологий Партия реформ предложила в качестве нового члена совета Банка Эстонии Юргена Лиги.

В совет Банка Эстонии входят представители парламентских фракций и другие специалисты. Сейчас членами совета являются Яанус Карилайд (Центристская партия), Ивари Падар (Социал-демократическая партия), Свен Сестер ("Отечество"), Яак Валге (EKRE), а также Кайе Керем, Энн Листра, Рейн Минка и Урмас Варблане.

Советом руководит бывший премьер-министр Март Лаар ("Отечество"). Его полномочия заканчиваются 12 июня 2023 года.