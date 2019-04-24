ПАРАДОКС | Эстония страдает от нехватки рабочей силы, но многим людям все равно не найти работу

"Работник по персоналу прямо сказала мне в лицо, что я не подхожу на эту должность. Я спросил, почему? Неужели эта десятиминутная беседа оставила обо мне впечатление как о неприятном человеке? Она сказала: нет, просто у вас очевидно слишком высокая квалификация”, — рассказывает 51-летний Айвар (имя изменено — прим.ред), который подал заявку на должность заведующего экономическим отделом. ”Мне сказали, что когда я поступлю на работу, то все равно продолжу искать другое, более хорошее место. Я спросил, откуда она это взяла, и она ответила, что это видно из резюме”.

Ранее мужчина работал, в основном, на руководящих должностях. У него три высших образования в разных областях. В 2016 году он остался без работы и очень долго не мог найти новое место. Мужчина отмечает, что в последнее время более половины фирм, в которые рассылаешь свои резюме, даже не удосуживаются ответить, что тебя не выбрали.

Айвар говорит, что при поиске работы очень большую роль играют знакомства, особенно в государственных учреждениях. Сейчас он трудится руководителем строительной фирмы, и эту работу он тоже получил по знакомству.

"На рынке труда в Эстонии наблюдается структурная проблема: у нас острая нехватка рабочей силы, но в то же время определенное количество людей сталкиваются с безработицей: им очень трудно найти работу, хотя имеется и образование, и желание. То есть у нас, к сожалению, существует довольно много людей, чьи навыки и опыт более не соответствуют нуждам рынка ", — комментирует ситуацию глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

”Поэтому на простые должности, не требующие квалификации, может иногда быть очень много кандидатов”, — отмечает он.