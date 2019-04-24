ПАРАДОКС | Эстония страдает от нехватки рабочей силы, но многим людям все равно не найти работу(6)
Нехватка рабочей силы и безработица идут рука об руку, пишет Eeti Päevaleht, отмечая, что многим людям очень трудно найти работу.
Нехватка рабочей силы и безработица идут рука об руку, пишет Eeti Päevaleht, отмечая, что многим людям очень трудно найти работу.
"Работник по персоналу прямо сказала мне в лицо, что я не подхожу на эту должность. Я спросил, почему? Неужели эта десятиминутная беседа оставила обо мне впечатление как о неприятном человеке? Она сказала: нет, просто у вас очевидно слишком высокая квалификация”, — рассказывает 51-летний Айвар (имя изменено — прим.ред), который подал заявку на должность заведующего экономическим отделом. ”Мне сказали, что когда я поступлю на работу, то все равно продолжу искать другое, более хорошее место. Я спросил, откуда она это взяла, и она ответила, что это видно из резюме”.
Ранее мужчина работал, в основном, на руководящих должностях. У него три высших образования в разных областях. В 2016 году он остался без работы и очень долго не мог найти новое место. Мужчина отмечает, что в последнее время более половины фирм, в которые рассылаешь свои резюме, даже не удосуживаются ответить, что тебя не выбрали.
Айвар говорит, что при поиске работы очень большую роль играют знакомства, особенно в государственных учреждениях. Сейчас он трудится руководителем строительной фирмы, и эту работу он тоже получил по знакомству.
"На рынке труда в Эстонии наблюдается структурная проблема: у нас острая нехватка рабочей силы, но в то же время определенное количество людей сталкиваются с безработицей: им очень трудно найти работу, хотя имеется и образование, и желание. То есть у нас, к сожалению, существует довольно много людей, чьи навыки и опыт более не соответствуют нуждам рынка ", — комментирует ситуацию глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.
”Поэтому на простые должности, не требующие квалификации, может иногда быть очень много кандидатов”, — отмечает он.
По данным барометра Кассы по безработице, самый большой переизбыток наблюдается среди специалистов по вводу данных, исполнительных директоров и руководителей, топ- специалистов по рекламе и маркетингу и секретарей. Больше всего не хватает поваров, разработчиков ПО, мультимедиа и сайтов, а также дальнобойщиков.
"Несмотря на то, что уровень долгосрочной безработицы упал до самого низкого за последние 20 лет уровня, в 2018 году людей, которые искали работу 12 месяцев или дольше, насчитывалось более 9000", — отмечает аналитик Министерства экономики и коммуникаций Марио Ламбинг.
Он говорит, что, по данным Министерства социальных дел, риск остаться долговременным безработным выше всего среди неэстонцев, людей с более низким уровнем образования и людей старшего возраста.
Как говорит руководитель коммуникационной службы SA Kutsekoda Марит Валге, в последующие годы будет становиться все меньше рабочих мест, которые не предполагают специального образования, то есть на которых возможно трудиться, имея основное или среднее образование. По ее словам, к 2026 году около половины работников должны будут иметь высшее, а треть — специальное образование. Будет расти количество вакансий в сфере технологий, здравоохранения и социальной работы, а также в области инфотехнологий и коммуникации, деревообрабатывающей промышленности и производства электроники и электроустройств.
Она отмечает, что из уходящих на пенсию специалистов труднее всего будет заменить преподавателей конкретных предметов, опорных специалистов школ и детских садов, сестер, работников по уходу, специалистов строительной сферы и водителей.
Проживающая на юго-востоке стран Сильви (44) рассказывает, как искала работу семь месяцев. ”Просто не найти работу”, — говорит она. В одной фирме, в которую она подавала заявку на должность секретаря, ей сказали, что на это место имеется 400 претендентов. ”К сожалению, меня не выбрали, хотя все критерии были выполнены”.
54-летняя Марет из Южной Эстонии занималась строительным бизнесом, но из-за обмана со стороны другой фирмы, которая наняла ее в качестве субподрядчика, лишилась всего. Последний год Марет занимается поиском работы. Несмотря на то, что она подавала заявку в более чем 80 мест, результатов это не принесло. В большинстве случаев она даже не получила сообщения, что был выбран другой кандидат.
52-летний Адриан несколько лет назад основал в Эстонии фирмы и через Кассу по безработице в Ляэне-Вирумаа стал искать дополнительный заработок для того, чтобы запустить бизнес. Его специальности: мехатроника, электричество, автоматика, программирование. Он был готов работать и ночью, и на улице, имел большой опыт. Но результат — ноль.
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