Пандемия коронавируса вынудила людей искать дополнительные варианты страховой защиты

Как показывают данные статистики страхования в банке SEB, в период, когда коронавирус достиг Европы, а затем и Эстонии, продажи договоров страхования жизни увеличились на 45%. ”Человеческой природе присуще, что мы начинаем более активно задумываться о своем чувстве безопасности в моменты, когда находимся на волоске от риска. Мы до последнего момента надеемся, что с нами ничего не случится”, — сказала руководитель эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас, комментируя связь между рисками для здоровья и страхованием.

”Из анализа портфеля видно, что суммы страхования, т. е. суммы, на которые люди страхуют свою жизнь, весной значительно подскочили. Это может быть связано с повышением уровня жизни и ростом доходов наших страхователей, а также с более высокими обязательствами, которые необходимо оплачивать даже в том случае, если из-за проблем со здоровьем семья столкнется с финансовыми затруднениями”, — добавила Мессимас.

Статистика показывает, что люди более тщательно выбирают страховое покрытие — исходя из рисков и своих потребностей. Кроме того, на рынке значительно возросла активность женщин, и если в предыдущие годы свою жизнь страховали в основном мужчины, то сегодня новые договоры страхования в равной мере заключаются как мужчинами, так и женщинами. Последний факт говорит, в частности, о том, что если раньше мужчины считали себя главным кормильцем семьи, то теперь и женщины играют всё более важную роль в обеспечении финансового благополучия семьи, и тоже страхуют себя от возможных рисков.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!