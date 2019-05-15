15.05.2019, 11:45

Памятка страховой компании: о передвижении по дорогам для легкого транспорта

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RULLSUUSARADA
фото иллюстративноеFOTO: Aldo Luud

Ежегодно в Эстонии появляются километры новых дорог для легкого транспорта, а пользуются ими все чаще. Что же следует учитывать при движении по таким дорогам в ситуации, когда наряду с пешеходами, велосипедистами, прогуливающимися с колясками родителями и любителями роликовых коньков там можно встретить людей на гироскутерах, на роликовых досках с моторами и прочих транспортных средствах?

Директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт пояснил, что с приходом весеннего тепла каждый год возникает ситуация, когда люди с большим энтузиазмом вновь отправляются на дороги для легкого транспорта, позабыв за зиму правила того, как там себя правильно вести или как вообще следует относится к появляющимся там новым транспортным средствам.

”Каждый год с наступлением теплых выходных мы рассматриваем случаи ущерба, имевшие место именно на пешеходных и велосипедных дорожках, — отметил Кивирюйт. — К сожалению, до сих пор зачастую одними из участников таких происшествий являются автомобили. Вместе с тем потихоньку увеличивает и число несчастных случаев, сторонами которых являются только сами передвигающиеся по дорогам для легкого транспорта”.

За последний год Департамент полиции и погранохраны зарегистрировал 43 случая, когда на пешеходных и велосипедных дорожках имели место происшествия с участием передвигающихся по ним людей, или инциденты с участием лишь одного человека. Число незарегистрированных происшествий, очевидно, в разы больше.

В половине зарегистрированных случаев велосипедист падал сам или въезжал в столб, заграждение, дерево и т.п. Кивирюйт добавил, что в таких случаях причиной происшествий чаще всего является третья сторона, во избежание наезда на которою велосипедист вынужден съезжать с дороги: например, внезапно выбежавшая на дорогу собака или ребенок.

В шести случаях велосипедисты сталкивались друг с другом, в пяти случаях велосипедисты наезжали на пешеходов, а еще в пяти случаях имели место происшествия с участием велосипедистов и автомобилей. Кроме того, имели случались и происшествия с участием катающихся на роликах и других передвигающихся по дорожке людей.

По словам Кивирюйта, самое простое — всегда помнить, что меньший участник движения является более слабой стороной: он всегда должен быть внимательным и осторожным, учитывать других передвигающихся по дороге: ”В местах пересечения с другими дорогами обязательно следует снижать скорость, причем велосипедисты, а также катающиеся на гироскутерах и мопедах должны пересекать такие автомобильные дороги со скоростью пешехода”.

”Сейчас появляется все больше транспортных средств с электромоторами, способных развивать достаточно большую скорость. Следует помнить, что на дорогах для легкого транспорта нельзя создавать опасные ситуации и просто обгонять других участников движения на большой скорости. Никогда не знаешь, совершит ли движущийся впереди человек какой-либо неожиданный маневр. Вблизи более медленных участников движения следует двигаться со скоростью наиболее медленного из них”, — пояснил директор по страхованию Salva.

”Владельцы собак должны помнить, что животное всегда должно быть на поводке и ему нельзя позволять бегать туда-сюда через дорогу. Бывали случаи, когда приближавшийся сзади велосипедист наезжал на поводок или съезжал с дороги, чтобы избежать наезда на животное”, — добавил Кивирюйт.

Разумеется, следует помнить, что движение на дорогах для легкого транспорта правостороннее и что транспортные средства должны быть хорошо обслуживаться, обладать исправными тормозами и сигнальным звонком. В случае происшествия, если кто-то получил травмы, следует обязательно уведомить полицию или скорую помощь, и прояснить обстоятельства инцидента. Это нужно сделать даже, если на первый взгляд травмы кажутся незначительными.

Если одной стороной происшествия стал автомобиль, ущерб пострадавшему возмещается в рамках обязательного дорожного страхования, а сам ущерб может варьироваться от вмятины на кузове до существенных травм.

ТОП

Страхование от несчастных случаев помогает покрыть расходы в связи с полученными в результате несчастных случаев травмами, если человек теряет трудоспособность или получает постоянное повреждение здоровья. Такое страхование поможет и, если происшествие имело место на дороге для легкого транспорта с участием двух передвигающихся по ней людей. Кроме того, Salva Kindlustus предлагает совершенно отдельное страхование велосипедов.

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