Памятка страховой компании: о передвижении по дорогам для легкого транспорта

В половине зарегистрированных случаев велосипедист падал сам или въезжал в столб, заграждение, дерево и т.п. Кивирюйт добавил, что в таких случаях причиной происшествий чаще всего является третья сторона, во избежание наезда на которою велосипедист вынужден съезжать с дороги: например, внезапно выбежавшая на дорогу собака или ребенок.

В шести случаях велосипедисты сталкивались друг с другом, в пяти случаях велосипедисты наезжали на пешеходов, а еще в пяти случаях имели место происшествия с участием велосипедистов и автомобилей. Кроме того, имели случались и происшествия с участием катающихся на роликах и других передвигающихся по дорожке людей.

По словам Кивирюйта, самое простое — всегда помнить, что меньший участник движения является более слабой стороной: он всегда должен быть внимательным и осторожным, учитывать других передвигающихся по дороге: ”В местах пересечения с другими дорогами обязательно следует снижать скорость, причем велосипедисты, а также катающиеся на гироскутерах и мопедах должны пересекать такие автомобильные дороги со скоростью пешехода”.

”Сейчас появляется все больше транспортных средств с электромоторами, способных развивать достаточно большую скорость. Следует помнить, что на дорогах для легкого транспорта нельзя создавать опасные ситуации и просто обгонять других участников движения на большой скорости. Никогда не знаешь, совершит ли движущийся впереди человек какой-либо неожиданный маневр. Вблизи более медленных участников движения следует двигаться со скоростью наиболее медленного из них”, — пояснил директор по страхованию Salva.

”Владельцы собак должны помнить, что животное всегда должно быть на поводке и ему нельзя позволять бегать туда-сюда через дорогу. Бывали случаи, когда приближавшийся сзади велосипедист наезжал на поводок или съезжал с дороги, чтобы избежать наезда на животное”, — добавил Кивирюйт.

Разумеется, следует помнить, что движение на дорогах для легкого транспорта правостороннее и что транспортные средства должны быть хорошо обслуживаться, обладать исправными тормозами и сигнальным звонком. В случае происшествия, если кто-то получил травмы, следует обязательно уведомить полицию или скорую помощь, и прояснить обстоятельства инцидента. Это нужно сделать даже, если на первый взгляд травмы кажутся незначительными.

Если одной стороной происшествия стал автомобиль, ущерб пострадавшему возмещается в рамках обязательного дорожного страхования, а сам ущерб может варьироваться от вмятины на кузове до существенных травм.

Страхование от несчастных случаев помогает покрыть расходы в связи с полученными в результате несчастных случаев травмами, если человек теряет трудоспособность или получает постоянное повреждение здоровья. Такое страхование поможет и, если происшествие имело место на дороге для легкого транспорта с участием двух передвигающихся по ней людей. Кроме того, Salva Kindlustus предлагает совершенно отдельное страхование велосипедов.