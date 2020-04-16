Памятка работодателю: как защитить своих работников от заражения коронавирусом?

Как защитить своих работников от заражения?

Следите за здоровьем своих сотрудников. Работников с перечисленными выше симптомами болезни отправьте домой и предоставьте им инструкции по изоляции на 14 дней.

Все работники, которые были в контакте с заболевшим, должны следить за своим здоровьем, при появлении симптомов болезни оставаться дома в течение 14 дней и соблюдать рекомендации по изоляции.

Соблюдайте минимальную дистанцию с клиентами в 2 метра.

Предоставляйте работникам возможность регулярно мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, как минимум, каждые 2 часа.

Если мытье рук невозможно, дезинфицируйте руки, по возможности, с помощью антисептика для рук на основе не менее чем 70-процентного этанола. Заметно загрязненные руки следует обязательно вымыть.

Посоветуйте сотрудникам, работающим с клиентами, в дополнение к текстильным перчаткам носить также резиновые перчатки. Дезинфицируйте руки перед надеванием перчаток и после их снятия. Как снимать перчатки: пальцами одной руки в перчатке возьмите за часть другой перчатки между ладонью и запястьем и стяните перчатку так, чтобы она вывернулась наизнанку (загрязненная сторона перчатки при этом останется внутри). NB! Одноразовые перчатки не подлежат мытью и дезинфекции, покинув кассу, их необходимо снять и положить в закрывающийся пакет.

При использовании маски соблюдайте рекомендованный производителем максимальный срок службы.

Стирайте рабочую одежду (в т.ч. текстильные перчатки) после каждой смены при максимально допустимой для данной ткани температуре стирки. Также чистите рабочую обувь после каждой смены.

Минимизируйте контакт с клиентами входящих в группу риска работников, особенно пожилых, имеющих хронические заболевания и людей с иммунодефицитом.

По возможности организуйте работу в одну смену или передачу смены таким образом, чтобы работники разных смен не контактировали друг с другом.

Каким образом производственному предприятию реорганизовать работу, чтобы работники смогли соблюсти 2-метровую дистанцию? Специфика работы такова, что, например, при комплектации изделия оно передается из рук в руки. Разрешено ли это?