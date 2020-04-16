Памятка работодателю: как защитить своих работников от заражения коронавирусом?(3)
Госканцелярия отвечает на часто задаваемые вопросы в связи с работой во время чрезвычайного положения и эпидемии коронавируса.
Госканцелярия отвечает на часто задаваемые вопросы в связи с работой во время чрезвычайного положения и эпидемии коронавируса.
Как защитить своих работников от заражения?
Следите за здоровьем своих сотрудников. Работников с перечисленными выше симптомами болезни отправьте домой и предоставьте им инструкции по изоляции на 14 дней.
Все работники, которые были в контакте с заболевшим, должны следить за своим здоровьем, при появлении симптомов болезни оставаться дома в течение 14 дней и соблюдать рекомендации по изоляции.
Соблюдайте минимальную дистанцию с клиентами в 2 метра.
Предоставляйте работникам возможность регулярно мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд, как минимум, каждые 2 часа.
Если мытье рук невозможно, дезинфицируйте руки, по возможности, с помощью антисептика для рук на основе не менее чем 70-процентного этанола. Заметно загрязненные руки следует обязательно вымыть.
Посоветуйте сотрудникам, работающим с клиентами, в дополнение к текстильным перчаткам носить также резиновые перчатки. Дезинфицируйте руки перед надеванием перчаток и после их снятия. Как снимать перчатки: пальцами одной руки в перчатке возьмите за часть другой перчатки между ладонью и запястьем и стяните перчатку так, чтобы она вывернулась наизнанку (загрязненная сторона перчатки при этом останется внутри). NB! Одноразовые перчатки не подлежат мытью и дезинфекции, покинув кассу, их необходимо снять и положить в закрывающийся пакет.
При использовании маски соблюдайте рекомендованный производителем максимальный срок службы.
Стирайте рабочую одежду (в т.ч. текстильные перчатки) после каждой смены при максимально допустимой для данной ткани температуре стирки. Также чистите рабочую обувь после каждой смены.
Минимизируйте контакт с клиентами входящих в группу риска работников, особенно пожилых, имеющих хронические заболевания и людей с иммунодефицитом.
По возможности организуйте работу в одну смену или передачу смены таким образом, чтобы работники разных смен не контактировали друг с другом.
Каким образом производственному предприятию реорганизовать работу, чтобы работники смогли соблюсти 2-метровую дистанцию? Специфика работы такова, что, например, при комплектации изделия оно передается из рук в руки. Разрешено ли это?
Да, если работники соблюдают правила гигиены рук, ни у кого из работников не наблюдается симптомов заболевания, на рабочем месте есть возможность использовать дезинфицирующие средства и средства защиты (исходя из специфики производственной деятельности, например перчатки и т.п.), распоряжение руководителя чрезвычайного положения позволяет отклониться от соблюдения правила "2+2", когда его выполнение в рамках данного производственного процесса нереализуемо. В таком случае действует исключение. Кроме того, важно регулярно проветривать помещение и производить уборку рабочего пространства.
Что будет с крупными предприятиями, будет ли их работа остановлена, поскольку в связи с распоряжением руководителя особого положения люди должны соблюдать во внутренних помещениях (за исключением пребывания дома) с другими людьми дистанцию не менее 2м?
Крупные предприятия продолжат работать в штатном режиме, следуя рекомендациям Департамента здоровья и желательно так, чтобы расстояние между работниками было 2 метра. Дополнительные меры особого положения касаются соблюдения дистанции между людьми в общественных местах (уличные игровые и спортивные площадки, пляжи, променады, оздоровительные и туристические тропы, помещения), где необходимо соблюдать с другими людьми дистанцию не менее двух метров, за исключением нахождения дома, а также в случаях, когда разумное обеспечение этих мер невозможно.
Если взятая у работника проба на коронавирус оказалась положительной, должен ли работодатель оповестить об этом всех его коллег или только тех, кто контактировал с зараженным? Какие меры нужно предпринять?
Если работнику становится известно, что его проба на коронавирус оказалась положительной, то он должен немедленно сообщить об этом работодателю.
Во условиях нынешнего чрезвычайного положения работодатель обязан отправить как заболевших работников, так и работников с подозрением на заболевание домой на карантин.
Для этого работодатель определяет круг тех работников, которые за последние две недели контактировали с зараженным коллегой. Они так же должны 14 дней находиться дома и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Если за это время поднимется температура или появится кашель, человек должен связаться со своим семейным врачом.
Те работники, которые непосредственно не контактировали с заболевшим, могут продолжать работу, но должны внимательно следить за состоянием своего здоровья.
Работодатель должен обеспечить, чтобы для ограничения передачи инфекции на рабочем месте
Как работнику сферы обслуживания защитить себя и своих клиентов?
Работник должен соблюдать обычные меры по профилактике ОРВИ.
при чихании или кашле нужно прикрывать рот и нос бумажной салфеткой (и сразу же выбрасывать ее в мусорное ведро). Если салфетки не оказалось, нужно прикрыть нос и рот рукавом или чихать и кашлять в локоть;
руки нужно мыть водой и мылом или протирать дезинфицирующим средством, содержащим алкоголь (особенно важно это делать после кашля или чихания). В магазинах дезинфицирующие средства должны быть доступны и посетителям, и
Если в обслуживающее предприятие зашел человек с признаками заболевания, можно ли применить к нему какие-то ограничения?
Предприниматель обязан следить за тем, чтобы ни у работников, ни у клиентов не было признаков заболевания.
Человеку с признаками заболевания можно отказать в обслуживании и попросить его выйти.
Если человек отказывается покидать помещение, нужно вызвать охрану или полицию.
Куда обращаться работодателям, которые должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств в магазине, но у которых нет сейчас возможности их где-либо приобрести?
Предприниматель должен попытаться сначала сам найти производителя или поставщика дезинфицирующих средств, у которых он мог бы их приобрести. В Эстонии дезинфицирующие средства производят Desintech OÜ, Baltiachemi OÜ, Goodpoint Chemicals OÜ. Дезинфицирующие средства стал выпускать и производитель алкогольной продукции Punch Drinks OÜ. Если решение найти не удается, то Департамент здоровья советует обратиться к рабочей группе правительства, которая занимается организацией поставок средств личной защиты и дезинфекции. Руководит рабочей группой министр государственного управления Яак Ааб.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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