Пакет продуктовой помощи ЕС на одного нуждающегося весит 15 кг: смотрите, что в него входит

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, если раньше жителям Хааберсти для получения пакета нужно было ехать в Ласнамяэ, то в условиях чрезвычайного положения управа хочет уменьшить передвижение людей и помощь можно будет забрать ближе к дому. ”В настоящее время обеспечение безопасности и благополучия людей стоит на повестке дня очень остро, верю, что раздача продуктовой помощи в Хааберсти будет для людей гораздо удобнее и безопаснее”, — сказал старейшина.

Ханимяги отметил, что продуктовая помощь предназначена для улучшения и поддержания уровня жизни для людей, испытывающих трудности. Помощь предназначена для получателей прожиточного пособия и основанного на потребности семейного пособия, списки составляются по данным министерства социальных дел. Старейшина добавил, что с получателями пакетов свяжутся и при раздачи продуктовых пакетов будут следовать всем предписаниям для соблюдения безопасности, также будут использоваться индивидуальные средства защиты.

Продуктовая помощь ЕС предназначена для получателей прожиточного пособия и основанного на потребности семейного пособия. Критерии получения продуктовой помощи одинаковые по всей Эстонии.

На этот раз в продуктовом пакете гречка, пшеничная мука, картофельные хлопья, хлопья из семи злаков, сахар, консервы из свинины, консервы из говядины, шпротные консервы, консервы из салаки, баночный суп, жареная капуста, шоколад, смесь из сушёных фруктов, консервированные персики, мёд, тыквенные семечки, чай и кофе. Получатель продуктового пакета должен учитывать, что пакет, предназначенный на одного члена семьи, весит 15 килограмм, поэтому с собой стоит взять по крайней мере две сумки, выдерживающие большую нагрузку.

Раздачу продуктовой помощи ЕС координирует Министерство социальных дел.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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