Пакет помощи ЕС для стран мира на борьбу с коронавирусом достигнет 20 млрд евро

Европейский Союз выделит в общей сложности более 20 млрд евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития в среду, 8 апреля.
"Вирус еще не повержен, пока он не повержен везде", — подчеркнул Боррель. Пакет помощи под названием Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с Евросоюзом стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан. Деньги пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также смягчение социальных и экономических последствий пандемии.
20 млрд евро — сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что объем поддержки от ЕС составит не менее 15 млрд евро.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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