Падение ВВП и занятости из-за коронавируса: какие страны Балтии пострадали больше всего?

Конец 2019 года. Экономика Эстонии выросла за год на 4,3%. Быстрее всего росла IT-отрасль, где рост добавленной стоимости достиг 28,6%. В других странах Балтии тоже было не все плохо. Например, в Латвии рост ВВП составил 2,2%, в Литве 3,6%. В Украине же рост составил — 3,2%. Но какое падение экономики уже зафиксировано после начала пандемии коронавируса?

Что с ВВП по странам?

Статистическое управление Евросоюза представило обновленные данные и полный отчет о падении ВВП за первый и второй кварталы 2020 года. Так валовый внутренний продукт Евросоюза за полугодие снизился на 11,4%, по сравнению с тем же периодом 2019 года. А во втором квартале падение составило 14,4%. Спад стал самым резким с 1995 года.

Самое больше падение ВВП наблюдается в Испании. Там во втором квартале спад составил 22,1%, по сравнению с первым кварталом.

За Испанией следуют Хорватия (-14,9%), Венгрия (-14,5%), Греция (-14,0%), Португалия (-13,9%) и Франция (-13,8%).

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, самый низкий спад ВВП в Евросоюзе наблюдался в Финляндии (-4,5%), Литве (-5,5%) и Эстонии (-5,6%). Уже за ними следуют Ирландия (-6,1%), Латвия (-6,5%) и Дания (-6,9%).

По данным Министерства финансов Украины, ВВП упал за шесть месяцев 2020 года на 6,5%, по сравнения с аналогичным периодом 2019 года. Во втором квартале падение составило 11%.

Рост занятости снизился во всех странах

Во втором квартале 2020 года (по сравнению с предыдущим годом) занятость населения снизилась почти во всех государствах ЕС. Наибольшее снижение было зафиксировано в Испании (-7,5%), Ирландии (-6,1%), Венгрии (-5,3%) и Эстонии (-5,1%). В Латвии этот показатель составлял -4,4%, а в Литве — 2,7% Единственная страна, в которой во втором квартале наблюдался рост занятости — это Мальта (0,6%).

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец говорит, что по странам уже наблюдается замедление падения ВВП.

”Понятно, что от коронавируса пострадали все страны и многие сегменты бизнеса. Конечно, Эстония закончит год с падением около 5%. И предприятиям, и государству в целом нужно сейчас действовать быстро и эффективно, чтобы выйти из этого кризиса. Благодаря IT, трансформации сферы обслуживания и промышленности в Эстонии наблюдается одно из самых маленьких падений ВВП по Евросоюзу. И сейчас нужно обратить внимание на то, что может принести сотни миллионов евро в государственный бюджет. Безусловно, первыми в списке должны быть IT-сектор, а также восстановление сферы туризма и строительства”, — говорит Артем Уманец.