Падение продаж на северной границе уменьшило торговый оборот A. Le Coq

Самое ощутимое падение пришлось на северную границу, где объемы продаж уменьшились в два раза, сообщается в пресс-релизе предпрития. Тем не менее, падение продаж было компенсировано увеличением доли экспорта на 36%. Большую ее часть, 85%, составила торговля на южной границе.

По словам руководителя A. Le Coq Тармо Ноопа, наибольшее влияние на снижение продаж оказала ситуация на северной границе: ”Предметом нашего беспокойства является северная граница, где снижение объема продаж наблюдается из года в год, но в 2018 по сравнению с 2017 он уменьшился в два раза”. Хорошим результатам на домашнем рынке способствовало исключительно жаркое и длинное лето, которое подстегнуло потребление витаминных напитков Aura Active (+26%), питьевой воды Aura (+13%), квасов A. Le Coq (+11%) и прохладительных напитков (+9%). В целом продажа пива из-за падения рынка северной границы сократилась на 33%.

Однако, по словам Ноопа, на такое на жаркое и прекрасное лето каждый год рассчитывать не приходится, и, учитывая текущую акцизную политику, небольшое снижение внутреннего рынка ожидается и в этом году, что, в свою очередь, побуждает компанию все больше инвестировать в экспорт. ”Продажи на зарубежных рынках неуклонно растут, в прошлом году они увеличились на 36%”, — сказал Нооп, добавив, что увеличение продаж на южной границе значительно способствовало росту экспорта. ”Если только мы реализовали в Латвии в прошлом году на 85% больше продукции по сравнению с предыдущим годом, можно лишь вообразить, насколько большую часть рынка сегодня составляют продажи на южной границе в общем экспортном объеме эстонского производства напитков”, — добавил Нооп.