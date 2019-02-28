Падение продаж на северной границе уменьшило торговый оборот A. Le Coq

Однако, по словам Ноопа, на такое на жаркое и прекрасное лето каждый год рассчитывать не приходится, и, учитывая текущую акцизную политику, небольшое снижение внутреннего рынка ожидается и в этом году, что, в свою очередь, побуждает компанию все больше инвестировать в экспорт.
”Продажи на зарубежных рынках неуклонно растут, в прошлом году они увеличились на 36%”, — сказал Нооп, добавив, что увеличение продаж на южной границе значительно способствовало росту экспорта. ”Если только мы реализовали в Латвии в прошлом году на 85% больше продукции по сравнению с предыдущим годом, можно лишь вообразить, насколько большую часть рынка сегодня составляют продажи на южной границе в общем экспортном объеме эстонского производства напитков”, — добавил Нооп.
Основными статьями экспорта A. Le Coq были различные сорта пива, сидра, коктейлей long drink, а главными странами-экспортерами стали Латвия, Дания, Германия, Чехия, Нидерланды, Южная Африка, Греция и Россия. Также продукция экспортируется и на отдаленные рынки — в Австралию, Таиланд и Канаду. В общей сложности A. Le Coq экспортирует свою продукцию в 36 стран.