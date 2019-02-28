Падение продаж на северной границе уменьшило торговый оборот A. Le Coq

Самое ощутимое падение пришлось на северную границу, где объемы продаж уменьшились в два раза. Тем не менее, падение продаж было компенсировано увеличением доли экспорта на 36%. Большую ее часть, 85%, составила торговля на южной границе.

По словам руководителя A. Le Coq Тармо Ноопа, наибольшее влияние на снижение продаж оказала ситуация на северной границе: ”Предметом нашего беспокойства является северная граница, где снижение объема продаж наблюдается из года в год, но в 2018 по сравнению с 2017 он уменьшился в

два раза”. Хорошим результатам на домашнем рынке способствовало исключительно жаркое и длинное лето, которое подстегнуло потребление витаминных напитков Aura Active (+26%), питьевой воды Aura (+13%), квасов A. Le Coq (+11%) и прохладительных напитков (+9%).

В целом продажа пива из-за падения рынка северной границы сократилась на 33%.