Падение объемов производства в промышленном секторе усилилось

Падение объемов производства в декабре усилилось. Выработка электроэнергии (-39%) и добыча используемого для этих целей сланца (-28%) резко сократились. И хотя объемы производства в обрабатывающей промышленности в среднем за год выросли на 2%, но и в этой отрасли за последние четыре месяца произошёл серьёзный спад.
Выработка электроэнергии снижается уже два года подряд
Падение выработки электроэнергии было связано в основном с высокой ценой квот на выбросы углекислого газа. Если электроэнергии, выработанной из невозобновляемых/ископаемых источников, было получено примерно в два раза меньше, то возобновляемые источники дали на 17% электроэнергии больше. Возобновляемые источники энергии дали одну пятую от общего потребления электроэнергии. Продажи электроэнергии, выработанной в Эстонии, значительно сократились, а поступление из соседних стран увеличилось. Цена квот на выбросы углерода хотя и упала немного ниже своей пиковой цены, но остаётся на высоком уровне и будет продолжать влиять на объёмы производства в нашем энергетическом секторе, по крайней мере, в обозримом будущем. На производство энергии также влияет необычайно тёплая зимняя погода.
Снижение объёмов производства в обрабатывающей промышленности углубилось
Падение объёмов производства было особенно резким в последние два месяца прошлого года. В декабре производство в этой отрасли сократилось на 6%, и было всеобъемлющим. Упали продажи как на зарубежные, так и на внутренние рынки. Если в первые три квартала прошлого года экспорт продолжал сильно расти, то в четвёртом квартале он резко сократился. Это, вероятно, повлияет на показатель экспорта в ВВП и замедлит экономический рост Эстонии. Наиболее негативное влияние на обрабатывающую промышленность в прошлом году оказало снижение объёмов производства в деревообрабатывающей промышленности, в то время как электронная промышленность больше всего поддержала рост этой отрасли. Основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности стала вырубка лесов в Центральной и Западной Европе, вызванная распространением короеда, что привело к росту предложения древесины и снижению цен на неё.
Спрос со стороны торговых партнёров Эстонии ослабевает
Снижение объёмов производства в Эстонии было ожидаемым. У большей части наших основных торговых партнёров импорт, то есть спрос с их стороны, снижается. Ожидания роста производства и экспорта у эстонских промышленных предприятий в течение длительного времени также ухудшались. В этом году внешний спрос, как ожидается, будет слабее, чем в прошлом году, что также приводит к ухудшению экспортных возможностей. В то же время, как в зоне евро, так и в мировой экономике в целом снижение индексов менеджеров по закупкам (которые характеризуют поведение объёмов производства согласно бизнес-опросам) стабилизировалось, что указывает на выход из спада.
Высокие расходы на рабочую силу при снижении оборота — плохая комбинация
Слабый внешний спрос и ухудшение чувства уверенности производственных компаний указывают на то, что перспективы производства на ближайшее будущее плохие или, по крайней мере, очень неопределённые. Наряду со снижением объёмов производства, снизился в последнем квартале прошлого года и оборот. Хотя экономический спад должен ослабить напряжённость на рынке труда, рост заработной платы остаётся сильным. Это может ограничить возможности этих компаний по повышению конкурентоспособности, ухудшить перспективы роста и сделать уязвимыми тех из них, которые не смогут скорректировать свои затраты на рабочую силу в условиях замедления роста или снижения оборота. Обрабатывающая промышленность является крупнейшей отраслью Эстонии с точки зрения добавленной стоимости и занятости (13% ВВП и 19% от общей занятости соответственно), а также является крупнейшим экспортёром товаров. Таким образом, экономический успех и проблемы этой отрасли оказывают очень серьёзное влияние на нашу экономику.
Рост объёма продаж на предприятиях розничной торговли в прошлом году ускорился
При ухудшении чувства уверенности в производственных секторах, уровень доверия эстонских потребителей остаётся высоким. Этому способствует быстрый рост заработной платы, умеренная инфляция и низкие процентные ставки. Эта ситуация должна сохраниться и в этом году, что должно укрепить доверие потребителей. В прошлом году выручка от розничной торговли с поправкой на инфляцию выросла почти на 4%, что было приличным увеличением по сравнению с показателем позапрошлого года. Тем не менее, рост частного потребления (где розничные покупки являются лишь частью) немного замедлился в прошлом году. Это было связано с замедлением роста реальной чистой заработной платы после положительных результатов реформы подоходного налога. В этом году реальный рост чистой заработной платы продолжит замедляться, а рост занятости остановится, что может ещё больше замедлить рост потребления. В то же время доверие потребителей может обеспечить более сильный, чем ожидалось, рост потребления. Следует также иметь в виду, что, поскольку домохозяйства в Эстонии в среднем потребляют меньше, чем их располагаемый доход, то при некоторых уровнях дохода может увеличиться потребление за счет сбережений.
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