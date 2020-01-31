Падение объемов производства в промышленном секторе усилилось

Падение объёмов производства было особенно резким в последние два месяца прошлого года. В декабре производство в этой отрасли сократилось на 6%, и было всеобъемлющим. Упали продажи как на зарубежные, так и на внутренние рынки. Если в первые три квартала прошлого года экспорт продолжал сильно расти, то в четвёртом квартале он резко сократился. Это, вероятно, повлияет на показатель экспорта в ВВП и замедлит экономический рост Эстонии. Наиболее негативное влияние на обрабатывающую промышленность в прошлом году оказало снижение объёмов производства в деревообрабатывающей промышленности, в то время как электронная промышленность больше всего поддержала рост этой отрасли. Основной причиной слабых показателей деревообрабатывающей промышленности стала вырубка лесов в Центральной и Западной Европе, вызванная распространением короеда, что привело к росту предложения древесины и снижению цен на неё.

Спрос со стороны торговых партнёров Эстонии ослабевает

Снижение объёмов производства в Эстонии было ожидаемым. У большей части наших основных торговых партнёров импорт, то есть спрос с их стороны, снижается. Ожидания роста производства и экспорта у эстонских промышленных предприятий в течение длительного времени также ухудшались. В этом году внешний спрос, как ожидается, будет слабее, чем в прошлом году, что также приводит к ухудшению экспортных возможностей. В то же время, как в зоне евро, так и в мировой экономике в целом снижение индексов менеджеров по закупкам (которые характеризуют поведение объёмов производства согласно бизнес-опросам) стабилизировалось, что указывает на выход из спада.

Высокие расходы на рабочую силу при снижении оборота — плохая комбинация

Слабый внешний спрос и ухудшение чувства уверенности производственных компаний указывают на то, что перспективы производства на ближайшее будущее плохие или, по крайней мере, очень неопределённые. Наряду со снижением объёмов производства, снизился в последнем квартале прошлого года и оборот. Хотя экономический спад должен ослабить напряжённость на рынке труда, рост заработной платы остаётся сильным. Это может ограничить возможности этих компаний по повышению конкурентоспособности, ухудшить перспективы роста и сделать уязвимыми тех из них, которые не смогут скорректировать свои затраты на рабочую силу в условиях замедления роста или снижения оборота. Обрабатывающая промышленность является крупнейшей отраслью Эстонии с точки зрения добавленной стоимости и занятости (13% ВВП и 19% от общей занятости соответственно), а также является крупнейшим экспортёром товаров. Таким образом, экономический успех и проблемы этой отрасли оказывают очень серьёзное влияние на нашу экономику.

Рост объёма продаж на предприятиях розничной торговли в прошлом году ускорился