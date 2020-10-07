Падение цен в Эстонии стало одним из самых быстрых в зоне евро

В прошлом году цены на продукты питания в Эстонии составляли 95% от среднего уровня по ЕС. Мясо и рыбные продукты были относительно дешевле, в то время как цены на молочные продукты, фрукты и овощи были выше, чем в среднем по ЕС.

На индекс цен больше всего повлияло сентябрьское падение цен на транспорт. Стоимость моторного топлива снизилась из-за низкой цены на нефть и снижения акциза на дизельное топливо. Дизельное топливо было на четверть дешевле, чем год назад. В сентябре цена на сырую нефть в евро была примерно на треть ниже, чем годом ранее. Судя по фьючерсам, в следующем году цены на нефть останутся на низком уровне – около 45 долларов за баррель.

Падение цен в Эстонии – одно из самых значительных в зоне евро. Здесь большое значение имеют различные государственные меры: снижение акцизов и льготы, введённые во время чрезвычайного положения. Сильнее, чем в Эстонии в сентябре цены в зоне евро упали только в Греции и на Кипре, где спад в сфере туризма сильно ударил по экономике и ценам.

Стоимость аренды снизилась в связи с избытком сдаваемых в аренду квартир. Помимо аренды подешевели электричество, а в некоторых районах и вода. Количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне в сентябре было на уровне, сопоставимом с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра в Таллинне за год выросла на одну десятую.

В целом за год средняя потребительская корзина должна снизиться на 0,4 процента. В следующем году средняя потребительская корзина должна подорожать на 1 процент.