Ожесточенная борьба топливных фирм добралась до кошелька потребителя

По словам продавца, из ценовой статистики явствует, что на мировом рынке со дня эстонского рекорда (7-го января литр дизельного топлива стоил на заправках 1,449 евро — ред.) цена снизилась в меньшей степени, чем на наших бензоколонках.
"После связанного с убийством иранского генерала роста пошло снижение цен, и на мировом рынке цена бензина упала на 4,97 цента, а дизельного топлива — на 7,7 цента. В то же время на наших заправках падение цен составило 11,3 и 9,3 цента соответственно", — отметил Вахт.
"К тому же с начала года надо брать в расчет и влияние цены на биотопливо, которое на 7 января еще не было существенным", — добавил он. По его оценке, влияние биотоплива в цене литра дизеля было раньше 2-2,5 цента, но теперь уже почти 6 центов. К цене литра бензина прибавляется также около 2,5 центов.
Потребление снижается
Как говорит Вахт, конкуренция на топливном рынке стала еще более напряженной, потому что в статистике продаж прошлого года можно заметить небольшой спад. "Если посмотреть последние данные, которые показывают результаты за ноябрь и октябрь, то в сравнении с 2018 годом рынок бензина упал на 8,8", — сказал он.
"По дизельному топливу в ноябре рынок упал на 9,6% и в октябре почти на 1%. Это означает, что задеты интересы всех сетей — потребление снизилось", — подчеркнул Вахт.
Маржа не изменилась
Член правления Alexela отметил, что колебание цен в течение недели не сильно влияет на среднюю маржу, получаемую топливными фирмами. "По состоянию на 9 января маржа как компонент цены топлива составляла 12 центов". Важно понимать, что с маржи топливные фирмы покрывают все свои собственные расходы, платят зарплаты работникам и делают инвестиции. "Это не та сумма, которую собственники получают в виде прибыли", — подчеркнул Вахт.
Увеличение маржи отрицают и представители компаний Circle K и Olerex. Директор розничной сети Circle K Раймо Вахтрик говорит, что в длительной перспективе зарабатываемая сетью прибыль не изменится. Член руководства Olerex Антти Моппель также утверждает, что заметного роста маржи не наблюдается.
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