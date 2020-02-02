Ожесточенная борьба топливных фирм добралась до кошелька потребителя

Хотя цена нефти в конце прошлой недели на мировом рынке заметно снизилась, эстонские покупатели, наоборот, увидели на заправках более высокие ценники. Стоимость барреля сырой нефти в минувшую пятницу упала на 1,35-1,4 доллара, но бензин 95-й марки на эстонских бензоколонках подорожал на 5,4 сента.

По словам члена руководства Alexela Алана Вахта, эта ситуация объясняется жесткой конкуренцией и смещением традиционного дня повышения цен. "Длительное время мы видели, что цены поднимались по понедельникам, а по ходу недели снижались". Как пояснил Вахт, ставший привычным понедельничный рост цен в конце ноября переехал на другие дни. К примеру, в декабре он происходил во вторник и среду, а в январе — вообще в четверг и пятницу.

"Тут нет жестких рамок. В комментариях всегда говорят, что в понедельник цены поднимаются. Вероятно, кто-то решил этот день изменить", — считает сотрудник Alexela.

По его словам, это может быть вызвано более жесткой конкуренцией. "В понедельник все ждут, кто первым поднимет цены, потому что они бывают сильно занижены. Идет игра на нервах: кто поднимет первый? Поскольку никто не хочет быть первым, то день повышения цен и перешел на конец недели".

"Когда кто-то наконец-то начнет и повысит цены, то и другие используют возможность поднять цены и заработать", — объяснил Вахт.

"Нынешнее положение таково, что цены на заправках упали больше, чем на мировом рынке", — сказал Вахт, опровергая утверждение, что цены на топливо в Эстонии и в мире двигаются в противоположных направлениях.