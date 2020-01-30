Оудекки Лооне: необходимо усиливать позиции работников

По словам председателя парламентской группы в поддержку профсоюзов Оудекки Лооне, необходимо продолжать усиливать позиции работников, устранив в законодательстве некоторые шероховатости. ”Совершенно очевидно, что неприемлема ситуация, когда работники вынуждены выполнять те обязанности, которые не входят в перечень оплачиваемых работодателем. Также необходимо существенно усилить позиции доверенных лиц — у них должно быть достаточно свободного времени для общения с работниками, у каждого сотрудника должен быть контакт с доверенным лицом”, — сказала Лооне.

Председатель профсоюза химиков Юлия Леонтьева добавила, что доверенные лица должны быть защищены от увольнения. ”Как у депутата парламента есть дипломатическая неприкосновенность, так и человек, которого выбрали, чтобы он защищал права работников, должен обладать неприкосновенностью. Его увольнение не должно быть возможно без согласия профсоюза. Только в этом случае работники могут выть уверенными, что все их права защищены”, — сказала Леонтьева.

По словам Лооне, на встрече была затронута и тема климатической политики и ее влияния на Ида-Вирумаа. ”Тема сбережения окружающей среды на сегодняшний день — одна из самых актуальных. С Европейским зеленым соглашением необходимо считаться, однако наше государство должно обеспечить, чтобы переход на зеленую энергию не сказался бы отрицательно на жизни ни одного человека”, — сказала Лооне.