Оудекки Лооне: необходимо усиливать позиции работников

Представители парламентской группы в поддержку профсоюзов в среду встретились с профсоюзом химиков, чтобы совместно обсудить, как обеспечить лучшие условия труда, защиту прав и интересов работников на законодательном уровне, а также возможности усиления позиций профсоюзов в будущем.
По словам председателя парламентской группы в поддержку профсоюзов Оудекки Лооне, необходимо продолжать усиливать позиции работников, устранив в законодательстве некоторые шероховатости. ”Совершенно очевидно, что неприемлема ситуация, когда работники вынуждены выполнять те обязанности, которые не входят в перечень оплачиваемых работодателем. Также необходимо существенно усилить позиции доверенных лиц — у них должно быть достаточно свободного времени для общения с работниками, у каждого сотрудника должен быть контакт с доверенным лицом”, — сказала Лооне.
Председатель профсоюза химиков Юлия Леонтьева добавила, что доверенные лица должны быть защищены от увольнения. ”Как у депутата парламента есть дипломатическая неприкосновенность, так и человек, которого выбрали, чтобы он защищал права работников, должен обладать неприкосновенностью. Его увольнение не должно быть возможно без согласия профсоюза. Только в этом случае работники могут выть уверенными, что все их права защищены”, — сказала Леонтьева.
По словам Лооне, на встрече была затронута и тема климатической политики и ее влияния на Ида-Вирумаа. ”Тема сбережения окружающей среды на сегодняшний день — одна из самых актуальных. С Европейским зеленым соглашением необходимо считаться, однако наше государство должно обеспечить, чтобы переход на зеленую энергию не сказался бы отрицательно на жизни ни одного человека”, — сказала Лооне.
”Мы договорились, что представители нашей группы в скором времени посетят Ида-Вирумаа, чтобы лично встретиться с работниками сектора. Верю, что это станет хорошей возможностью выслушать важные предложения непосредственно от людей, чтобы потом обсудить их в парламенте”, — сказала Лооне, добавив, что в будущем планируется продолжить сотрудничество с профсоюзом химиков.
Со стороны парламентской группы в поддержку профсоюзов во встрече приняли участие Оудекки Лооне, Хельмен Кютт, Мартин Репинский, Лаури Ляэнеметс и Яак Валге, со стороны профсоюза химиков — Юлия Леонтьева, Алямсова и Яанек Пахка.
Ягудин снял маску и рассказал правду об отношении к Тутберидзе
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Кыргызстан вводит запрет на вывоз медицинских масок