Оудекки Лооне: благополучие пенсионеров не может быть предметом торга

По словам Лооне, тема пенсий всегда была для Центристской партии одной из самых важных. Она напомнила, что все внеочередные повышения пенсий происходили только тогда, когда в правительстве были центристы.

”Точно так же и в этот раз — повышение пенсий в 2020 году станет самым значительным за последние 12 лет. Правительство выделило 20,8 млн евро на внеочередное повышение пенсий — это означает, что доход пенсионеров увеличится в среднем на 540 евро в год. Более того, увеличится базовая часть пенсии, т.е. государство в первую очередь намерено помочь именно тем, кому особенно трудно”, — сказала она.

”Да, нынешнее внеочередное повышение пенсий — это только половина нашего обещания повысить пенсии с учетом индексации на 100 евро. И это первый шаг к тому, чтобы государственная пенсия стала, наконец, достойной”, — отметила Лооне.

”Тут надо понимать, что коэффициент не берется с потолка — он складывается из увеличения от поступлений от соцналога и инфляции. За счет политики государства — резкого повышения правительством Центристской партии минимальной заработной платы, а соответственно и роста средних зарплат в большинстве секторов увеличились поступления от социального налога”, — пояснила Лооне.