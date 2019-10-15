Оудекки Лооне: благополучие пенсионеров не может быть предметом торга

"Благополучие и качество жизни пенсионеров не может быть предметом торгов и компромиссов, это цель нашей политики. Обсуждать можно лишь методы и скорость принятия решений, направленных на то, чтобы каждому человеку была обеспечена достойная старость", - сказала депутат парламента Оудекки Лооне (Центристская партия) во время обсуждения темы повышения пенсий в 2020 году.
По словам Лооне, тема пенсий всегда была для Центристской партии одной из самых важных. Она напомнила, что все внеочередные повышения пенсий происходили только тогда, когда в правительстве были центристы.
”Точно так же и в этот раз — повышение пенсий в 2020 году станет самым значительным за последние 12 лет. Правительство выделило 20,8 млн евро на внеочередное повышение пенсий — это означает, что доход пенсионеров увеличится в среднем на 540 евро в год. Более того, увеличится базовая часть пенсии, т.е. государство в первую очередь намерено помочь именно тем, кому особенно трудно”, — сказала она.
”Да, нынешнее внеочередное повышение пенсий — это только половина нашего обещания повысить пенсии с учетом индексации на 100 евро. И это первый шаг к тому, чтобы государственная пенсия стала, наконец, достойной”, — отметила Лооне.
”Тут надо понимать, что коэффициент не берется с потолка — он складывается из увеличения от поступлений от соцналога и инфляции. За счет политики государства — резкого повышения правительством Центристской партии минимальной заработной платы, а соответственно и роста средних зарплат в большинстве секторов увеличились поступления от социального налога”, — пояснила Лооне.
Депутат напомнила, что политики из Партии реформ вспоминают тему пенсий лишь в преддверии очередных выборов, манипулируя цифрами, чтобы создать впечатление, что помимо индексации пенсионеры получат что-то сверху. ”Давайте обратимся к фактам: правительства реформистов за пять лет — с 2011 по 2016 год повысили пенсии на 90 евро, т.е. в среднем на 15 евро. Правительства центристов за три года — с 2017 по 2020 год подняли их на 132 евро — в среднем на 33 евро в год. Разница более, чем в два раза”, — пояснила Лооне.
”Каждый имеет право на достойную старость. И никто не должен, откладывая последние центы, думать о том, что случись что — только эти накопления и помогут ему. Никто не должен быть вынужден бастовать, чтобы добиться повышения зарплаты или, будучи в преклонном возрасте, кардинально менять свою жизнь. Наконец, однажды у человека должно появиться право на отпуск и беззаботную жизнь. И такое право, как и все другие права, может обеспечить лишь государство. Но никак не международные финансовые институты”, — добавила она.
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