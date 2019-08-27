"Ответы получены". Нарвские энергетики отменили акцию в Таллинне

"Пикет 28 августа не состоится", — сообщил во вторник лидер профсоюза Андрей Зайцев радионовостям ERR.

"На сегодняшний день получены все ответы, которые мы хотели услышать от министров о том, что будет в ближайшее время со сланцевой энергетикой и в каком объеме. Что будет дальше, жизнь покажет, но необходимость в проведении пикета 28 августа отпала", — объяснил Зайцев решение отказаться от акции протеста.

"Максимальное число сокращений не превысит 350 человек", — добавил он.

По его словам, окончательные цифры озвучит председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер 3 сентября во время посещения предприятий концерна.