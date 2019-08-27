"Ответы получены". Нарвские энергетики отменили акцию в Таллинне
Нарвский профсоюз энергетиков отменил запланированную на 28 августа протестную акцию в Таллинне против сокращений в энергетической отрасли, объяснив это предпринятым правительством конкретными шагами для решения накопившихся в энергетике проблем, передает rus.err.ee.
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