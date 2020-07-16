Отвечают эксперты: из чего состоят различные виды топлива с биодобавкой и почему им следует отдавать предпочтение?

Биотопливо или возобновляемое топливо — это произведённое из биомассы жидкое или газообразное топливо, используемое в транспортных средствах. По словам Аллана Нийду, профессора прикладной химии и научного руководителя Центра компетенций в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета (TalTech), наиболее распространённые виды возобновляемого топлива — это произведённые из сельскохозяйственных культур биодизель или биоэтанол, которые добавляют, соответственно, к дизельному топливу или моторному бензину для замены объёма его ископаемого компонента.

”В случае с бензином в качестве возобновляемого топлива используется этанол, который получают при сбраживании растений или растительных отходов с высоким содержанием сахара. Например, для этого используют сахарный тростник или кукурузу, и также можно использовать отходы целлюлозы и соломы. А возобновляемый компонент дизельного топлива производится в основном из растительных масел, таких, например, как рапсовое масло”, — рассказал Нийду. Он добавил, что возобновляемое топливо всё чаще производится из отходов биологического происхождения и промышленных отходов, таких как животные остатки или масла, уже использованные в пищевой промышленности, которые в противном случае были бы отправлены на утилизацию.

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Аллан Нийду подчеркнул, что в случае с возобновляемыми видами топлива самое важное — различать, о каком поколении технологии производства идёт речь — первом или втором, поскольку они по-разному влияют на окружающую среду и ресурсную эффективность. ”Возобновляемые виды топлива первого поколения производятся, например, из пальмового масла или сахарного тростника, а это означает, что для выращивания этих растений вырубают тропические дождевые леса, которые заменяют сельскохозяйственными угодьями. В то время как возобновляемые виды топлива второго поколения производятся из бывших в употреблении промышленных отходов, а это означает, что они никоим образом не конкурируют с продовольственной сферой и одновременно являются более экологически чистыми”, — пояснил Нийду. Он отметил, что если бы все топливные фирмы использовали только возобновляемые виды топлива второго поколения, то можно было бы с уверенностью сказать, что это значительно снизило бы потребление ископаемых видов топлива и оказало бы благоприятное воздействие на окружающую среду.