Отвечают эксперты: из чего состоят различные виды топлива с биодобавкой и почему им следует отдавать предпочтение?

Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик считает, что поскольку продавцы топлива несут ответственность за образование выбросов CO2 (диоксида углерода) в больших объёмах, важно увеличивать долю возобновляемых видов топлива в ежедневно используемых жидких видах топлива и таким образом повышать экологичность потребления.
”Возобновляемые виды топлива изготавливаются из возобновляемых источников, что помогает уменьшить наш экологический след. Например, ездя в течение одного года на моторном бензине 95 E10, вы на 10% сохраняете чистоту окружающей среды и снижаете выбросы CO2, спасая жизнь трём деревьям средней величины”, — пояснил Вахтрик.
Он отметил, что если люди стали всё больше обращать внимание на то, брать ли в магазине на кассе пластиковый пакет или взять с собой сумку из ткани, то и каждому владельцу транспортного средства следует задуматься о том, какой экологический след оставляет он, используя своё транспортное средство.
Современные автомобили созданы для работы на возобновляемых видах топлива
Вахтрик рассказал, что в случае с возобновляемыми видами топлива Circle K используется главным образом этанол второго поколения и биодизель, изготовленный из повторно использованного пищевого масла, которые являются компонентами с самым малым следом CO2 из всех возможных.
”Каждый заправленный на Circle K литр ископаемого топлива, смешанного с возобновляемым топливом, выделяет на 6% меньше выхлопных газов, чем чистое ископаемое топливо. Это эквивалентно 1,1 млн. тонн не выделенного диоксида углерода, что соответствует 340 000 легковым автомобилям на улице”, — пояснил Вахтрик.
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