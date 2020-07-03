Отвечает Eesti Loto: победитель получает всю выигранную сумму? Растет ли в Эстонии число игроков?

На вопросы ответила Аннели Луйкмел, коммерческий директор Eesti Loto.

- Как долго Эстония участвует в больших лотереях (Vikinglotto ja Eurojackpot), долго ли статистически пришлось ждать такого большого выигрыша?

- В Эстонии играют в Vikinglotto с 2000 и в Eurojackpot — с 2012 года. Доля Эстонии в международных лотереях невелика, пара процентов, поэтому вероятность получения джекпота очень мала, 1:98 в Vikinglotto и примерно столько же в Eurojackpot. На личном уровне, конечно, возможность сорвать джекпот у всех одинаковая!

- Если говорить о последних десяти годах, стали ли эстоноземельцы больше играть в лотереи?

- Можно уверенно сказать, что эстонцы стали играть в лото гораздо чаще, чем 10 лет назад. Сами игры со временем стали более привлекательными, выросли главные выигрыши. Оборот за 10 лет удвоился, выросли и суммы выигрышей. Конечно, с выигрышами каждый год по-разному: к примеру, в 2016 году в Эстонии случились два миллионных выигрыша, чего ни до, ни после (до позавчерашнего дня) не случалось.

Доля игроков среди всего населения не выросла, скорее немного сократилась. Но в связи с улучшением благосостояния увеличилась частота участия игроков в лотереях и расходы на билеты.

- Известно ли что-то о победителе? Он связался с Eesti Loto?

- Победитель — мужчина. Но мы еще с ним не связывались.

- Держит ли Eesti Loto связь с теми, кто в прошлом выигрывал крупные суммы? Известно ли, как у них пошли дела?

- Такого крупного выигрыша у нас, конечно, раньше не было. От прежних победителей мы получали информацию о том, как они и их близкие поднялись на новый уровнь жизни или реализовали какие-то мечты: новый дом, образование, работа и т.п.

- Как реально идет получение такого выигрыша? Победитель получает всю сумму?

- В Эстонии вся выигранная сумма переводится одним платежом на расчетный счет победителя в течение 30 дней после оформления выигрыша. Выигрыши в Эстонии не облагаются налогом.

- Можно ли по желанию получить выигрыш наличными?

- Конечно нет! Наличными можно получить только те выигрыши, которые выплачивают в пунктах продажи (до 650 евро, если у в пункте продажи есть такая возможность). Как правило, оформленные в Eesti Loto выигрыши, в том числе и небольшие, отправляются переводом на счет игрока.