Отвечает Eesti Loto: как не остаться без выигрыша? Какой из крупных выигрышей так и не нашел своего обладателя?

Как пояснила коммерческий директор Eesti Loto Аннели Луйкмель, выигрыш можно оформить в течение 90 дней после розыгрыша. В случае, если сумма выигрыша 650 евро и более, то Eesti Loto сама связывается с победителем, когда срок получения приближается к завершению.

"Начиная с 2016 года невыплаченной осталась только одна крупная сумма — выигрыш в размере 3000 евро в Vikinglotto", — рассказала Луйкмель. Владельца билета, купленного в Таллинне в Tondi Selver найти было невозможно, так как по контактным данным, имеющимся в регистре народонаселения с ним связаться не удалось. "Ни по телефону, ни по почте, ни по электронной почте", — добавила Луйкмель.

Поэтому важно, чтобы ваши данные на игровом счете в Eesti Loto или в регистре народонаселения были точными и актуальными.

Просроченные выигрыши переводятся в резервный фонд Eesti Loto, откуда они идут на дополнительные розыгрыши и обеспечение минимально гарантированных сумм выигрышей.