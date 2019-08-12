Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn

"Чтобы все разом не ушли, часть фирм вообще не платит арендную плату, только коммунальные расходы", — комметрирует пожелавший остаться анонимным владелец магазина, по словам которого, в большинстве случаев договор заключен на пять лет, поэтому переговоры об уходе приходится вести очень долго.

"Обычно везде в ценах на аренду учитывается так называемый период открытия, на год или более длительное время существуют специальные цены, для того чтобы арендатор освоился, но так как величина аренды — конфиденциальная информация, то она не раскрывается, но зависит также от длительности договора, инвестиций арендатора", — говорит руководитель T1 Mall of Tallinn Аллан Реммелькоор.

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