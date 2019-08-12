Отсутствие покупателей заставляет магазины уходить из центра T1 Mall of Tallinn(68)
Из открытого в ноябре торгового центра T1 Mall of Tallinn еще до его первой годовщины из-за малого числа клиентов ушли или уходят ряд магазинов: Mahemarket, Suva, Juustukuningad, магазин украшений Wild Woman, магазин одежды NoaNoa; оставшиеся стараются заманить покупателей скидками, пишет Äripäev.
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