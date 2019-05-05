Отравляющий жизнь жителям Ласнамяэ асфальтовый завод работает незаконно?

Зимой работа в карьере остановилась. Трубы снова начали дымить 24 апреля, и за первый день чиновникам Инспекции окружающей среды поступило 30 жалоб, все на ту тему, что завод вызывает неприятный запах в Ласнамяэ. Обещанный осенний переход на дизельное топливо не удался, и предприятие пообещало самое позднее к осени перейти на газовое топливо, вдобавок часть деятельности перенесут из Ласнамяэ в Тарту.

В ходе требующегося заводу обновления разрешения на загрязнение воздуха инспекции открылось еще и то, что Verston Ehitus OÜ работает в карьере Вяо без разрешения на землепользование. Это информацию подтвердил Delfi и Земельный департамент.

Карьер сдан в аренду для добычи полезных ископаемых паевому товариществу Paekivitoodete Tehas, которое в свою очередь сдало часть земли в субаренду Verston Ehitus. В соответствии с Законом о недрах арендатор может сдать землю в субаренду только с согласия Земельного департамента. "По состоянию на сегодняшний день к Земельному департаменту не обращались. Следовательно, у Verston Ehitus OÜ нет разрешения на землепользование", — пояснила заведующая отделом действий с землей Земельного департамента Май Линд.