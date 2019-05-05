Отравляющий жизнь жителям Ласнамяэ асфальтовый завод работает незаконно?

О работающем в карьере Вяо асфальтовом заводе Verston Ehitus OÜ писали прошлой осенью, когда ласнамяэсцы жаловались аж премьер-министру, что завод воняет и ухудшает качество жизни.
Зимой работа в карьере остановилась. Трубы снова начали дымить 24 апреля, и за первый день чиновникам Инспекции окружающей среды поступило 30 жалоб, все на ту тему, что завод вызывает неприятный запах в Ласнамяэ. Обещанный осенний переход на дизельное топливо не удался, и предприятие пообещало самое позднее к осени перейти на газовое топливо, вдобавок часть деятельности перенесут из Ласнамяэ в Тарту.
В ходе требующегося заводу обновления разрешения на загрязнение воздуха инспекции открылось еще и то, что Verston Ehitus OÜ работает в карьере Вяо без разрешения на землепользование. Это информацию подтвердил Delfi и Земельный департамент.
Карьер сдан в аренду для добычи полезных ископаемых паевому товариществу Paekivitoodete Tehas, которое в свою очередь сдало часть земли в субаренду Verston Ehitus. В соответствии с Законом о недрах арендатор может сдать землю в субаренду только с согласия Земельного департамента. "По состоянию на сегодняшний день к Земельному департаменту не обращались. Следовательно, у Verston Ehitus OÜ нет разрешения на землепользование", — пояснила заведующая отделом действий с землей Земельного департамента Май Линд.
Исполнительный директор Paekivitoodete Tehas Кулдар Ыунапуу сказал, что с Земельным департаментом не связывались и никакого нарушения закона не происходит. "Verston Ehitus работает на нашей территории в соответствии с договором о сотрудничестве, они не платят нам никакой аренды, мы действуем на основании договора о сотрудничестве!"
"Мы не нарушаем ни одного закона. У нас действительно договор аренды с Земельным департаментом, где написано, что землю нельзя сдавать в аренду, и этого мы не делаем", — завершил Ыунапуу.
По словам председателя правления Verston Ehitus OÜ Вейко Вескимяэ, в карьере также не работают незаконно. "У нас есть договор, на основании которого мы пользуемся этой землей", — сказал Вескимяэ.