Отправка посылок между Эстонией и Великобританией восстановилась

"Первые посылки после Рождества мы смогли отправить 30 декабря через Литву. Со 2 января отправка и прием посылок снова осуществляются на регулярной основе и посредством прямого авиасообщения", — рассказала отвечающая за международный сегмент службы посылок Omniva Маргит Мяги.

С 1 января при заказе посылок из Великобритании действуют такие же правила, как и в отношении третьих стран: если стоимость посылки превышает 22 евро, ее необходимо задекларировать в Налогово-таможенном департаменте, уплатив налог с оборота в размере 20%.

Если речь идет о посылках от одного частного лица другому, то платить налог с оборота необходимо, когда стоимость товара превышает 45 евро, а если стоимость товара выше 500 евро, нужно заплатить таможенную пошлину, при этом освобождение от уплаты пошлины возможно в случае отправки посылок с подтверждением, что товар — из Великобритании.

В Налогово-таможенном департаменте обращают внимание и на то, что если посылка стоимостью более 22 евро была заказана в 2020 году, а отправлена уже в 2021, то ее необходимо задекларировать.

Подробнее о новых правилах читайте ЗДЕСЬ.

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