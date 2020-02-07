Отныне документы можно подписывать и с помощью Smart-ID: что важно знать

В программе DigiDoc4 электронно-цифровую подпись, которая приравнивается к собственноручной, смогут проставлять пользователи Smart-ID, создавшие учетную запись после 8 ноября 2018 года. Причина заключается в том, что начиная с этой даты Smart-ID был внесен в список квалифицированных средств проставления подписи. Чтобы поставить электронную подпись с помощью более ранней учетной записи, нужно будет удалить учетную запись Smart-ID и создать новую. Более подробно о том, как это сделать, можно прочитать на домашней странице Smart-ID. В государственных электронных услугах Smart-ID можно использовать в качестве средства аутентификации с сентября 2019 года.

По вопросам создания и использования учетной записи Smart-ID следует обращаться в службу поддержки Smart-ID. В программе DigiDoc4 обычные пользователи могут бесплатно проставлять подписи с помощью Smart-ID в разумных объемах. Коммерческие клиенты для использования Smart-ID в программе DigiDoc4 должны будут заключить договор с поставщиком услуги SK ID Solutions. Более подробная информация для коммерческих клиентов опубликована здесь. В настройках по умолчанию проставлять электронно-цифровые подписи со Smart-ID могут только лица с эстонским личным кодом. Заключившие договор пользователи могут добавлять подписи лицами с личным кодом Латвии и Литвы.

Только что выпущенная версия программы для ID-карт (20.01) является последней, которая поддерживает Windows 7 и macOS 10.11, т.е. более старые операционные системы. Выпущенные в дальнейшем версии не будут разрабатываться и тестироваться для указанных старых операционных систем. Если пользователь не может использовать в компьютере программу DigiDoc4, то в качестве альтернативы имеется мобильное приложение RIA DigiDoc, которое доступно для iOS и для Android. Сейчас мобильные приложения не поддерживают Smart-ID.

Для поставщиков услуг важно знать, что DigiDoc4 перешло на Mobiil-ID REST API, поскольку SK ID Solutions в октябре этого года прекращает оказание веб-услуги DigiDocService. Более подробную информацию можно найти на здесь. Кроме того, обновились места регистровых параметров клиента DigiDoc4. Новое расположение регистровых параметров можно найти здесь.