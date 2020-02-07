Отныне документы можно подписывать и с помощью Smart-ID: что важно знать

В новой версии программы для ID-карты DigiDoc4 Департамента государственной инфосистемы (RIA) можно будет подписывать документы не только с ID-картой и Mobiil-ID, но и со Smart-ID.
”В прошлом году мы пришли к соглашению об условиях договора с предлагающим услугу Smart-ID предприятием SK ID Solutions, после чего приступили к разработке поддержки Smart-ID в программном обеспечении для ID-карты. Разные варианты проставления подписи позволяют большему количеству людей использовать программное обеспечение для ID-карты и выбирать наиболее удобное для себя решение”, — сказал руководитель отдела электронной идентификации RIA Марк Эрлих.
”Возможность отныне подписывать документы с помощью Smart-ID в приложении DigiDoc — это отличная и долгожданная новость для всех пользователей Smart-ID. Наше сотрудничество с RIA протекало очень гладко, и это замечательный подарок ко дню рождения Smart-ID, которому исполняется три года. Отрадно, что Департамент государственной инфосистемы принял дополнительные меры безопасности — при подписании с помощью Smart-ID приложение требует выбор правильного контрольного кода из числа трех предложенных. Это обязательно вселит уверенность для использования Smart-ID и в других электронных услугах”, — сказала коммерческий директор сферы дополнительных услуг SK ID Solutions AS Лийза Лукин.
В программе DigiDoc4 электронно-цифровую подпись, которая приравнивается к собственноручной, смогут проставлять пользователи Smart-ID, создавшие учетную запись после 8 ноября 2018 года. Причина заключается в том, что начиная с этой даты Smart-ID был внесен в список квалифицированных средств проставления подписи. Чтобы поставить электронную подпись с помощью более ранней учетной записи, нужно будет удалить учетную запись Smart-ID и создать новую. Более подробно о том, как это сделать, можно прочитать на домашней странице Smart-ID. В государственных электронных услугах Smart-ID можно использовать в качестве средства аутентификации с сентября 2019 года.
По вопросам создания и использования учетной записи Smart-ID следует обращаться в службу поддержки Smart-ID. В программе DigiDoc4 обычные пользователи могут бесплатно проставлять подписи с помощью Smart-ID в разумных объемах. Коммерческие клиенты для использования Smart-ID в программе DigiDoc4 должны будут заключить договор с поставщиком услуги SK ID Solutions. Более подробная информация для коммерческих клиентов опубликована здесь. В настройках по умолчанию проставлять электронно-цифровые подписи со Smart-ID могут только лица с эстонским личным кодом. Заключившие договор пользователи могут добавлять подписи лицами с личным кодом Латвии и Литвы.
Только что выпущенная версия программы для ID-карт (20.01) является последней, которая поддерживает Windows 7 и macOS 10.11, т.е. более старые операционные системы. Выпущенные в дальнейшем версии не будут разрабатываться и тестироваться для указанных старых операционных систем. Если пользователь не может использовать в компьютере программу DigiDoc4, то в качестве альтернативы имеется мобильное приложение RIA DigiDoc, которое доступно для iOS и для Android. Сейчас мобильные приложения не поддерживают Smart-ID.
Для поставщиков услуг важно знать, что DigiDoc4 перешло на Mobiil-ID REST API, поскольку SK ID Solutions в октябре этого года прекращает оказание веб-услуги DigiDocService. Более подробную информацию можно найти на здесь. Кроме того, обновились места регистровых параметров клиента DigiDoc4. Новое расположение регистровых параметров можно найти здесь.
Обо всех изменениях программы DigiDoc4 можно прочитать на веб-странице id.ee. Самую последнюю версию можно загрузить здесь: https://installer.id.ee/
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