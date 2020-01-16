16.01.2020, 12:30

Отмывание денег в Danske Bank могло быть более масштабным, чем предполагалось ранее


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Danske panga siltide eemaldamine
Foto: Andres Putting

Количество эпизодов предикатных преступлений в деле об отмывании средств в Danske Bank выросло с двух до десяти. Также выросли суммы, о которых идет речь.

Как подтвердила изданию Ärileht пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик, общая сумма выросла до 2 млрд долларов. Суть самих эпизодов она раскрывать не стала.

Сбор данных относительно возможных преступлений ведется в разных странах, в том числе Азербайджане и Грузии.

Подозрения выдвинутся 11 бывшим работникам Danske Bank.

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