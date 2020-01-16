Отмывание денег в Danske Bank могло быть более масштабным, чем предполагалось ранее

Как подтвердила изданию Ärileht пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик, общая сумма выросла до 2 млрд долларов. Суть самих эпизодов она раскрывать не стала.

Сбор данных относительно возможных преступлений ведется в разных странах, в том числе Азербайджане и Грузии.

Подозрения выдвинутся 11 бывшим работникам Danske Bank.