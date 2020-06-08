Отличный телефон за пару сотен евро — четыре совета, как выбрать лучший

«Наши телефоны А-серии долгое время остаются в числе лидеров продаж в Эстонии. Они рассчитаны на тех, кто не желает платить за телефон слишком много. Если топовую модель приобретает настоящий ценитель технологий, любящий все самое лучшее, то обычному пользователю чаще всего хватает более бюджетной модели, с помощью которой можно совершать основные действия. Всегда стоит сравнивать модели между собой и интересоваться их техническими показателями, поскольку часто это дает необходимую для выбора информацию», - сказал руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма.

Если вы ищете бюджетный вариант телефона, при выборе нужно учесть следующие факторы:

1) Ёмкость аккумулятора

Все считают важным, чтобы аккумулятор без подзарядки выдерживал один стандартный рабочий день. Поскольку более дешевые телефоны, как правило, имеют не самые большие размеры, они часто оснащены и небольшим аккумулятором. Это не всегда плохо – небольшой экран тратит меньше энергии, но при возможности стоит отдать предпочтение моделям с аккумулятором побольше. Ёмкость аккумулятора измеряется в миллиампер-часах (мА·ч) и аккумуляторы ёмкостью 3000-4000 мА·ч – уже вполне достойные.

2) Экран

Технологии дисплеев дорогие, поэтому именно на них экономят при производстве. При выборе телефона стоит выяснить, какое разрешение имеет экран. Среди бюджетных моделей можно найти телефоны с довольно большим дисплеем, поэтому они перестали быть прерогативой исключительно топовых моделей.

3) Камеры

Предложить хорошую камеру в недорогом телефоне также бывает трудно, поскольку для хороших фотографий нужны хорошие сенсоры камеры и качественное программное обеспечение, а их разработка, опять же, весьма дорогостояща. При возможности, стоит отдавать предпочтение моделям, имеющим на задней стенке несколько камер: это создает больше возможностей для фотографирования, позволяет снимать широким углом или при использовании зума.

4) Объем памяти

Если по остальным параметрам можно спорить – лучше ли иметь большой аккумулятор или какая камера снимает чётче – то с памятью дела обстоят куда проще. Чем больше – тем лучше. Если при покупке бюджетного телефона сэкономить на объеме памяти, то довольно скоро она может незаметно переполниться. В наши дни не стоит довольствоваться памятью объемом менее 128GB. Стоит учесть, что в телефон должна поместиться и операционная система, поэтому не весь объем памяти, указанный в технических параметрах, на самом деле свободен.