Отличная новость для поддержавших Курессаарескую больницу предпринимателей: государство освободит их пожертвования от подоходного налога

Сегодня финансовая комиссия Рийгикогу просмотрела поправки, представленные к проекту закона о дополнительном бюджете и связанному с ним пакету вспомогательных мер. Комиссия решила направить законопроекты на второе чтение пленарному заседанию в понедельник, 13 апреля.
По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, комиссия рассмотрела поступившие от фракций и депутатов поправки и предложенные для них источники покрытия. Комиссия также внесла свои предложения о поправках и дополнениях.
Кокк разъяснил суть изменений. ”Среди наиболее важных изменений, например, — KredEx получил возможность выдавать займы, направленные на реконструкцию сектора жилищного строительства. Это особенно важно для решения проблем в сельских регионах. Также на год от платы за водные пути были освобождены все суда, заходящие в порты Эстонии или находящиеся там на рейде. От подоходного налога на период с 12 марта по 1 июля было решено освободить все подарки и пожертвования, которые будут сделаны государственным учреждениям, единицам местных самоуправлений, учреждениям опеки или владельцам расположенных в Эстонии больниц в благотворительных целях”, — сказал Кокк.
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