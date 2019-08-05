Откуда возьмутся эти десятки миллионов пассажиров? Дискуссия вокруг туннеля Таллинн-Хельсинки не утихает

Советник министра государственного управления Ристо Каск пишет в Eesti Päevaleht, что из статьи создалось впечатление, будто государство специально вставляет проекту палки в колеса.

По словам Каска, ”ничего злонамеренного в деятельности Эстонского государства нет. ”То, что касается специальных планировок, и есть трудный и требующий много времени процесс”, — пишет он.

Советник отмечает, что в случае с объединяющим два государства подводным туннелем речь неизбежно идет об объекте с потенциально большими рисками и влиянием. ”Государству трудно принять взвешенное решение в отношении того, начинать или не начинать спецпланировку, если эти влияния и риски, которые могут сопутствовать строительству туннеля, остаются невыясненными”, — говорит он и добавляет, что в данном случае нельзя проводить параллели с детальной планировкой какой-нибудь недвижимой вещи или завода.

”Для того, чтобы принять решение, государству необходимо знать, возможно ли теоретически покрыть экономические или экологические риски, которые может понести государство, к примеру, в случае прекращении деятельности предприятия, за счет государственного бюджета или иных финансовых инструментов (например, депозита). Если у государства нет четкой информации для оценки рисков, то спецпланировку начинать нельзя”.