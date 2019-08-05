05.08.2019, 14:10

Откуда возьмутся эти десятки миллионов пассажиров? Дискуссия вокруг туннеля Таллинн-Хельсинки не утихает

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rus.delfi.ee
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Arendaja hinnangul peaks tunnelit läbima 140 000 inimest päevasFoto: Andres Putting

На прошлой неделе мы писали, что с туннелем Таллинн-Хельсинки не все так просто. Министерство финансов направило занимающейся планировкой туннеля Finest Bay Area Development OÜ письмо и отметило, что количество имеющейся информации по-прежнему недостаточно для приятия решения о том, начинать спецпланировку или отклонить.

Советник министра государственного управления Ристо Каск пишет в Eesti Päevaleht, что из статьи создалось впечатление, будто государство специально вставляет проекту палки в колеса.

По словам Каска, ”ничего злонамеренного в деятельности Эстонского государства нет. ”То, что касается специальных планировок, и есть трудный и требующий много времени процесс”, — пишет он.

Советник отмечает, что в случае с объединяющим два государства подводным туннелем речь неизбежно идет об объекте с потенциально большими рисками и влиянием. ”Государству трудно принять взвешенное решение в отношении того, начинать или не начинать спецпланировку, если эти влияния и риски, которые могут сопутствовать строительству туннеля, остаются невыясненными”, — говорит он и добавляет, что в данном случае нельзя проводить параллели с детальной планировкой какой-нибудь недвижимой вещи или завода.

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”Для того, чтобы принять решение, государству необходимо знать, возможно ли теоретически покрыть экономические или экологические риски, которые может понести государство, к примеру, в случае прекращении деятельности предприятия, за счет государственного бюджета или иных финансовых инструментов (например, депозита). Если у государства нет четкой информации для оценки рисков, то спецпланировку начинать нельзя”.

Каск отмечает, что по данным проекта FinEst Link, между Эстонией и Финляндией в 2017 году передвигалось около 9 млн пассажиров. По прогнозу, к 2050 году это количество увеличится до 23 млн человек. Согласно прогнозу разработчика, в 2030 году количество пассажиров будет насчитывать 51 млн человек. По данным того же FinEst Link, в 2017 году товарооборот между Эстонией и Финляндией составил около 3,8 млн тонн. К 2050 году эта цифра вырастет до 8 млн. Согласно же прогнозу разработчика, в 2030 году между двумя странами по туннелю будет переправляться 22 млн тонн товара.

„У министерств имеется обоснованная необходимость выяснить, из чего происходят такие расхождения в прогнозах государства и разработчика. Вопросы, которым нужно уделить внимание по существу, имеются и в других аспектах”, — пишет он. — Например, как дал понять разработчик, в будущем туннель останется в частной собственности и оперировать его будет частный инвестор. Для того, чтобы оценить внедряемость проекта и возможные расходы для государства, крайне необходима более точная информация об отношениях собственности”.

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